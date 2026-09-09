Muere querida leyenda del box Ismael Laguna, “El tigre de Colón”, a los 83 años

Este miércoles 9 de septiembre el boxeo internacional se encuentra de luto luego de que hace unos momentos se confirmara la muerte de Ismael Laguna Menese, mejor conocido como “El Tigre”. De acuerdo con información confirmada el boxeador falleció a la edad de los 83 años, con su adiós deja atrás una de las carreras más importantes en la historia del pugilismo panameño.

La noticia del deceso del excampeón mundial fue confirmada por las autoridades. Asimismo, se ha indicado que “El Tigre de Colón” permanecía hospitalizado desde hace varios días debido a que presentaba problemas de salud, situación que había mantenido en preocupación a sus seguidores y la comunidad boxística.

Ante la lamentable noticia, se ha generado una ola de comentarios de despedida y numerosas muestras de respeto y condolencias, entre ellas las del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que recordó a Laguna como el primer boxeador de origen panameño en conquistar un campeonato mundial del organismo