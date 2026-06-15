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Hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 entre Arabia Saudita vs. Uruguay para ver desde Estados Unidos

Esta es la hora exacta en que podrás disfrutar el partido entre Arabia Saudita vs. Uruguay, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos.

hora arabia saudita vs uruguay desde estados unidos
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Hoy inauguran su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ las selecciones que conforman el Grupo H, y en este programa de actividades se contempla el encuentro entre Arabia Saudita vs. Uruguay. A continuación te diremos la hora exacta en que podrás disfrutar este esperado partido si este lunes 15 de junio te encuentras en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Arabia Saudita vs. Uruguay, partido del Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

En el territorio continental de Estados Unidos existen 4 husos horarios, en algunos hay cambios actualmente por la aplicación del horario de verano.

El partido de Arabia Saudita vs. Uruguay se jugará en el Estadio Miami, en Florida. Esta ciudad tiene actualmente la Hora del Este con un cambio debido al horario de verano; el partido tendrá lugar en punto de las 6:00 P.M., si tomamos en cuenta la hora local. Para la Ciudad de México, será a las 4:00 P.M.

  • Hora de Alaska (horario de verano): El partido se podrá ver a las 2:00 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
  • Hora del Pacífico (horario de verano): 3:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, además de los condados occidentales de Idaho.
  • Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 3:00 P.M., en Arizona.
  • Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 4:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
  • Hora Central (horario de verano): 5:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de partes orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y oeste de Kentucky.
  • Hora del Este (horario de verano): 6:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.

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