Hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 entre Arabia Saudita vs. Uruguay para ver desde Estados Unidos

Hoy inauguran su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ las selecciones que conforman el Grupo H, y en este programa de actividades se contempla el encuentro entre Arabia Saudita vs. Uruguay. A continuación te diremos la hora exacta en que podrás disfrutar este esperado partido si este lunes 15 de junio te encuentras en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Arabia Saudita vs. Uruguay, partido del Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

En el territorio continental de Estados Unidos existen 4 husos horarios, en algunos hay cambios actualmente por la aplicación del horario de verano.

El partido de Arabia Saudita vs. Uruguay se jugará en el Estadio Miami, en Florida. Esta ciudad tiene actualmente la Hora del Este con un cambio debido al horario de verano; el partido tendrá lugar en punto de las 6:00 P.M., si tomamos en cuenta la hora local. Para la Ciudad de México, será a las 4:00 P.M.

