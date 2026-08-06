¿Cuándo vuelve a jugar el Cruz Azul un partido de la Leagues Cup, después de su enfrentamiento contra Philadelphia?

El Cruz Azul hace su debut en la Leagues Cup 2026 este jueves, 6 de agosto, con un duelo imperdible ante el Philadelphia Union. El encuentro se llevará a cabo en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania, en punto de las 8:00 p.m. (hora local); pero ¿cuándo volverá a jugar el conjunto de La Noria en el torneo que junta a los mejores clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS)? Aquí te compartimos la fecha de su próximo partido tras el encuentro de esta noche.

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¿Qué esperar del Cruz Azul vs. Philadelphia de HOY, 6 de agosto?

Ambos equipos llegan fuertes para su debut en la Leagues Cup 2026. Por su lado, el conjunto de Philadelphia llega con puras victorias desde que se reanudó la actividad en el fútbol estadounidense; mientras que la escuadra mexicana también cuenta con un desempeño interesante, acumulando 2 victorias y una derrota en el torneo Apertura 2026, por lo que todo puede pasar esta noche.

¿Cuándo volverá a jugar el Cruz Azul en la Leagues Cup 2026?

El próximo duelo del Cruz Azul tras enfrentarse al Philadelphia Union se llevará a cabo este domingo, 9 de agosto. El enfrentamiento será ante el New York City FC, como parte de la Jornada 2 de la Fase de Grupos, y se celebrará en la Red Bull Arena, ubicada en Harrison, Nueva Jersey.

Fechas clave de la Leagues Cup 2026

La Jornada 1 de la Fase de Grupos concluye este jueves, 6 de agosto, abriendo paso a la Jornada 2, que se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto. A continuación, te compartimos las fechas clave de lo que resta del torneo:

