Hora EXACTA de inicio del Cruz Azul vs. Philadelphia, para ver el partido de la Leagues Cup desde Estados Unidos

¡Arranca la Leagues Cup 2026! El pasado martes dio inicio el torneo que enfrenta a los mejores clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). Entre los últimos duelos de la Jornada 1 de la Fase de Grupos se encuentra el Cruz Azul vs. Philadelphia, que se llevará a cabo la noche del jueves, 6 de agosto, en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania. A continuación te compartimos la HORA EXACTA de inicio en Estados Unidos, para que no te pierdas ni un sólo instante del partido en vivo.

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Cruz Azul vs. Philadelphia: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El encuentro entre Cruz Azul vs. Philadelphia se celebrará este jueves, 6 de agosto, en el Subaru Park de Pensilvania. El partido dará inicio en punto de las 8:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a la diferencia horaria en los diversos estados de la Unión Americana, el horario de transmisión puede variar. Aquí te compartimos la hora exacta en la que sonará el silbatazo inicial, según la zona en la que te ubiques:



Hora del Pacífico (PT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Hora del Centro (CT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora del Este (ET): 8:00 p.m.

También te compartimos un mapa con los diversos husos horarios en Estados Unidos para que identifiques en qué zona horaria te encuentras y puedas seguir el partido en vivo sin inconveniente.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Cuándo volverá a jugar el Cruz Azul en la Leagues Cup 2026?

Tras enfrentarse al Philadelphia Union, el próximo duelo de La Noria será el domingo, 9 de agosto, en la Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, como parte de la Jornada 2 de la Fase de Grupos del torneo. El partido será contra New York City FC.

¿Cuándo volverá a jugar el Philadelphia en la Leagues Cup 2026?

Por su lado, el Philadelphia Union también volverá a jugar el 9 de agosto, nuevamente en el Subaru Park. Esta vez, se medirán ante el Necaxa, como parte de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup.

Calendario de la Leagues Cup 2026

A continuación, te compartimos las fechas clave del torneo:

