Hora EXACTA de transmisión de Tigres vs. Minnesota, de la Leagues Cup 2026, para ver el partido en Estados Unidos

Es oficial, la Leagues Cup 2026 ha comenzado y cada uno de los 62 partidos que tendrá promete la mayor de las emociones y euforia por parte de los aficionados. Sin embargo, en esta ocasión es turno de Tigres vs. Minnesota, escuadras de la Liga MX y Major League Soccer (MLS), respectivamente, quienes se enfrentarán en la cancha con el mismo propósito; obtener la victoria sobre su rival, es por eso que en esta ocasión te presentamos la hora exacta para ver este partido desde Estados Unidos.

Leagues Cup 2026: Hora y fecha exacta para ver el partido Tigres vs. Minnesota en Estados Unidos

El partido Tigres vs. Minnesota se llevará a cabo este próximo viernes 07 de agosto en el Estadio Allianz Field, ubicado en la ciudad de Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), sin embargo si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora exacta en la que podrás disfrutar de esta transmisión en dicho país así como en cada zona ya que debido a los husos horarios la hora es diferente para cada región.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 19:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 18: 00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 17:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 16: 00 horas

¿Cómo llega Tigres y Minnesota al partido de la Leagues Cup 2026?

El Club Tigres llega a este compromiso luego de haberse enfrentado contra el Real Salt Lake, partido en donde empataron 1-1 en el tiempo regular. Sin embargo, en la definición por penales Tigres ganó dejando el marcador 6-5. Por su parte, Minnesota llega a la cancha del Estadio Allianz Field luego de haberse enfrentado contra Juárez, en donde Los Bravos obtuvieron la victoria ya que el resultado final fue 1-2. En esta ocasión Tigres y Minnesota buscarán ejecutar sus mejores estrategias para lograr alcanzar la victoria una vez que suene el silbatazo.