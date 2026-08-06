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¿Cuándo es el partido Tigres vs. Minnesota? Fecha OFICIAL del enfrentamiento de la Leagues Cup 2026 para ver en Estados Unidos

Esta es la fecha oficial en que se llevará a cabo el partido de Tigres vs. Minnesota, en Estados Unidos. Es parte de la Leagues Cup 2026, en su primera fase.

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|Crédito: MexSport

Escrito por: Samantha Guzmán

Actualmente se lleva a cabo la primera fase de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a 36 equipos de futbol de México, Estados Unidos y Canadá. Uno de los clubes de nuestro país que ya triunfó en su primera aparición dentro de la copa, está a punto de volver a jugar; hablamos del partido de Tigres vs. Minnesota, cuya fecha oficial te revelamos a continuación.

La Leagues Cup 2026 comenzó el martes 4 de agosto y continuará hasta el día 6 de septiembre. Es decir, nos queda un mes de partidos por delante.

Fecha del partido de Tigres vs. Minnesota, de la Leagues Cup 2026

El encuentro de Tigres vs. Minnesota se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, en punto de las 8:00 P.M., hora local (7:00 P.M. de CDMX). La sede será el estadio Allianz Field, en Saint Paul, Minnesota.

El Club Tigres tuvo su primer partido de la Leagues Cup el martes 4 de agosto, se enfrentó contra el Real Salt Lake (de Salt Lake City, Utah). Empataron 1-1 dentro del tiempo del juego, pero el Tigres ganó 6-5 en penales, pues desde la primera fase de este torneo debe haber un ganador por partido.

Cuándo regresan los partidos de la Liga BBVA MX a Azteca 7

Actualmente los partidos de la Liga BBVA MX se encuentran en pausa debido a la realización de la Leagues Cup 2026. Se tiene previsto que la Jornada 4 comience el 15 de agosto.

Ese mismo día regresarán los partidos de la Liga BBVA MX a Azteca 7: se transmitirá el partido de Atlante vs. Toluca, en punto de las 5:00 P.M.

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