¿Cuándo vuelve a transmitir Azteca 7 los partidos de la Liga BBVA MX 2026, tras la pausa por la Leagues Cup?

En la Liga BBVA MX 2026 habrá una pausa para la Jornada 4, debido al inicio de la Leagues Cup. Esto quiere decir que por casi 2 semanas no veremos partidos de la liga habitual. Pero, ¿cuál será el siguiente en transmitirse en Azteca 7, totalmente gratis? A continuación te lo revelamos.

Cuándo regresa la Liga BBVA MX 2026 tras la pausa por Leagues Cup

El último partido de la Jornada 3 marcó el arranque de una pausa en las actividades de la Liga BBVA MX 2026, debido al inicio de la Leagues Cup (que tendrá partidos en México). Será el 15 de agosto que se reanuden los partidos habituales e inicie la Jornada 4.

Cuál es el próximo partido de la Liga BBVA MX 2026 en Azteca 7, tras la Leagues Cup

El sábado 15 de agosto se transmitirá en Azteca 7 el partido de Atlante vs. Toluca, con el cual se reinician las actividades de la Liga BBVA MX 2026 y arranca la Jornada 4. El juego comenzará en punto de las 5:00 P.M.

Recuerda que podrás disfrutarlo no solo en tu televisión por Azteca 7, sino también en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. La transmisión es totalmente gratis, con la mejor narración, comentarios expertos, análisis y contenido extra.