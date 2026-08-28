Hora EXACTA de transmisión del Tijuana vs. Pumas, partido de la Liga BBVA MX para verlo en Estados Unidos

La emoción en el fútbol mexicano no para ya que nos encontramos en la Jornada 6 del Torneo de Apertura 2026 de Liga BBVA MX. En esta ocasión el equipo de Tijuana se enfrentará contra Pumas por lo que a continuación te compartimos todos los detalles de este encuentro, mismo que promete mucha emoción por parte de la afición mexicana.

Liga BBVA MX: Fecha y hora exacta para ver el partido Tijuana vs. Pumas en Estados Unidos

La escuadra dirigida por el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu (Tijuana) y el equipo al mando del argentino Esteban “Tano” Solari (Pumas) se enfrentará en la cancha del Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California este viernes 28 de agosto de 2026 en punto de las 21: 20 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, sin embargo; si te encuentras en Estados Unidos te compartimos la hora exacta para disfrutar de esta transmisión. Es importante que sepas que la hora cambiará dependiendo de la zona en la que te encuentres ya que debido a los husos horarios la información respecto al tiempo es distinta en cada lugar del país.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 23:10 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 22:10 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 21:10 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 20:10 horas

¿Cómo llegan Tijuana y Pumas al partido de la Jornada 6?

“Los Xolos” llegan a este encuentro deportivo luego de sumar 10 puntos, hasta el momento, en el torneo además de que pisarán la cancha del Estadio Caliente luego de haber enfrentado una derrota contra el Rebaño Sagrado el pasado 22 de agosto donde el marcador quedó 5-2 en el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Por su parte, “Los Universitarios” llegan a este duelo luego de sumar un total de 8 puntos, es decir; 2 menos que su rival, en el torneo y haber quedado empate contra Necaxa el pasado 23 de agosto en un partido que quedó 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario además de que “El Club Universitario Nacional” se encuentra con la participación en el club de César "Chino" Huerta luego de que este debutara en Europa con el club belga Anderlecht. Tanto Pumas como Xolos buscarán el mismos propósito; obtener el triunfo, sin embargo será hasta que el tiempo del partido termine que se marque el resultado final.