Hora EXACTA de inicio del Santos vs. Tigres, de la Liga BBVA MX para ver en Estados Unidos

El fútbol mexicano se encuentra en uno de sus momentos más emocionantes debido a que oficialmente se está llevando a cabo la Jornada 6 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde cada partido ha causado gran emoción por parte de toda la afición. En esta ocasión es el turno de que se lleve a cabo un encuentro entre Santos vs. Tigres por lo que a continuación te damos todos los detalles de este duelo que tiene a toda la afición con la adrenalina al máximo nivel.

Liga BBVA MX: Fecha y hora exacta para ver Santos vs.Tigres en Estados Unidos

“El Equipo Verdiblanco” y “Los Felinos” se enfrentarán en la cancha del Estadio TSM Corona, ubicado en Torreón, Coahuila este sábado 29 de agosto de 2026. El balón comenzará a rodar sobre la cancha en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, si te encuentras en Estados Unidos te decimos la hora exacta para ver el partido. Es importante que sepas que la hora cambia dependiendo la región en la que te encuentres ya que debido a los husos horarios la hora es diferente en cada zona.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 23:10 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 22:10 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 21:10 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 20:10 horas

Estados Unidos Hora de Alaska (AKT): 19:10 horas

Estados Unidos Hora de Hawái (HST): 17:10 Horas

Liga BBVA MX: ¿Cómo llegan Santos y Tigres al partido de la Jornada 6?

El equipo de Santos Laguna, escuadra dirigida por el portugués Renato Paiva se encuentra actualmente sin puntos acumulados en el torneo además de que se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones. Por otro lado, recientemente se enfrentó contra Puebla en un partido que resultó 3-2, marcando la victoria para su rival. Respecto a Tigres, el equipo al mando de Víctor Manuel Vucetich llega a este compromiso manteniéndose en la decimoquinta posición y acumulando 4 puntos hasta el momento. Por otro lado, el partido más reciente que enfrentó fue contra Atlas el pasado 22 de agosto donde el marcador quedó 2-0, con victoria para “Los Felinos”.