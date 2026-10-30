Puebla vs. Pumas: link libre para ver EN VIVO el partido de la Liga BBVA MX online y GRATIS

Este día el partido estelar del Viernes Botanero será un partido de alta tensión, pues el Puebla (14) estará jugando vs. Pumas (12°), en donde cualquier cosa podría suceder pues estamos hablando de la siempre impredecible Liga BBVA MX y estos son dos de los equipos que necesitan sí o sí sumar unidades.

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Como sabemos que este es un partido imperdible, queremos compartir contigo este link libre en el que podrás seguir cada detalle del encuentro de esta Jornada 15 del futbol mexicano completamente en vivo desde este link, siendo esta, una de las más decisivas de cara al cierre del torneo, si es que no puedes seguir el encuentro en televisión.

Partido de Puebla vs. Pumas EN VIVO HOY viernes 30 de octubre

Será este noche en punto de las 9:00 pm a través de la señal de Azteca 7, aunque si no puedes seguir este partido desde casa, es importante que sepas que podrás tener la señal en simultáneo desde nuestro sitio web oficial, por lo que no tendrás pretexto para no estar al pendiente de “El Pueblota” o los “Pumas”.

Además, puedes seguir este encuentro por la app gratuita de TV Azteca Deportes, así que si estás fuera de casa, en el trabajo o en un Halloween sacando tus mejores pasos de baile, podrás tener esta transmisión completamente en vivo desde el Estado de Puebla.

Puebla recibe a Pumas en la Jornada 15 de la Liga BBVA MX

El conjunto universitario llegará en condición de visitante, donde “la Franja” buscará hacer pesar su casa, el Estadio Cuauhtémoc, siendo que ambos equipos se encuentran fuera de la zona de clasificación y aunque son dos las posiciones que los separan, únicamente es un punto el que hay entre estos.

El llevarse los tres puntos es vital, pues no pasa de los 5 puntos de distancia los últimos dos lugares de los clasificados a la Liguilla, por lo que en una de esas, podrían colarse a la fiesta grande del balompié azteca.

