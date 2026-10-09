Tigres vs. Toluca: LINK para ver GRATIS y EN VIVO el partido de futbol de hoy viernes 09 de octubre

¿Todo listo para el Viernes Botanero? Así es, este día la Liga BBVA MX estará siendo testigo de uno de los partidos más esperados de esta jornada del balompié mexicano, donde los Tigres recibirán en casa al Toluca, uno de los equipos más complicados y quienes justo hace unas semanas jugaron la final de la Concacaf Champions Cup, trofeo que "Los Diablos" se llevaron a casa.

Te puede interesar: Nuevo giro en el caso: Hijo de Fishman queda libre tras señalamientos por la muerte del réferi conocido como “El Búho”; esto pasó

No es secreto que el conjunto felino se encuentra en un proceso de reestructuración, por lo que recibir al líder general del torneo será una tarea compleja y afortunadamente podrás seguir este partido por la señal de Azteca 7 de manera gratuita en nuestro sitio web oficial en este link.

Tigres vs. Toluca hoy viernes 9 de octubre

Desde la salida de André Pierre Gignac, considerado por muchos como “el mejor extranjero” en nuestro futbol junto a Saturnino Cardozo y uno de los últimos ídolos del Tigres, el conjunto universitario se ha visto en un subibaja, mostrando poca regularidad en este torneo, aunque poco a poco pareciera que tienen una idea más conjunta de lo que es el nuevo sistema de juego.

Por otro lado tenemos al “Chorizo Power”, equipo que fue bicampeón y hace casi un año que se ha mantenido como uno de los proyectos más sólidos de la Liga BBVA MX en las últimas temporadas, donde los dirigidos por “El Turco” Mohamed buscarán imponerse en terreno regiomontano.

¿A qué hora es el partido de Tigres vs. Toluca de la Liga BBVA MX?

Podrás seguir por la señal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial o la app de TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes en punto de las 8:50 pm (Hora del Centro de México).

Este imperdible partido podría terminar por afianzar al Toluca como uno de los líderes de cara al cierre del torneo regular o también podría ser que Tigres acaricie la zona de clasificación a la Liguilla.

Aunque la actualidad de ambos conjuntos es muy distinta, se espera un partido intenso y entretenido y qué mejor que vivirlo a través de nuestra cobertura con los mejores comentaristas, analistas y figuras del deporte en México.

