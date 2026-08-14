OFICIAL: Los Jonas Brothers encabezarán show de Medio Tiempo de la NFL, ¿cuándo es y qué equipos se enfrentarán?

¡Confirmado! La NFL ha anunciado que Los Jonas Brothers, trío conformado por Nick, Joe y Kevin, serán los encargados de encabezar el show de medio tiempo del partido inaugural de la temporada 2027. Esta noticia llega luego de que los exitosos cantantes tengan un gran recibimiento por parte del publico al darse a conocer el próximo estreno de Camp Rock 3.

Jonas Brothers en medio tiempo de la NFL: Fecha y qué equipos se enfrentarán

Este partido, el cual tiene emocionada a toda la afición del fútbol americano, será entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers. Por su parte, el encuentro tiene como fecha el el próximo 10 de septiembre mismo que se llevará a cabo en el Melbourne Cricket Ground, en Australia. Por otro lado, también se dió a conocer que la transmisión del partido se podrá ver a través de streaming. “No podríamos estar más emocionados de actuar en el medio tiempo durante el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia”, fue parte del mensaje que emitió la exitosa boyband además de que dejaron ver toda su emoción por tocar frente a miles de aficionados. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce cuál será el setlist que los artistas interpreten durante su presentación musical, sin embargo algunos fans esperan que toquen temas emblemáticos y los más exitosos de su carrera musical.

Los Jonas Brothers lanzan su propio podcast; esto es todo lo que se sabe

Recientemente se dió a conocer que Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el cuál se mostrarán sin filtros y Nick, Joe y Kevin hablarán sobre su música y especialmente vida personal, por lo que sus fans podrán conocer un poco más sobre su vida y lo que se esconde detrás de las estrellas musicales. El formato de este podcast será en video y audio, con conversaciones informales y cercanas. Cabe mencionar que en algunos episodios habrán invitados como amigos y familiares de los 3 hermanos. El podcast de nombre "Hey Jonas!" estará disponible el próximo 14 de agosto en Disney + y Hulu.

