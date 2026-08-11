Nicholas Hoult se une a Harry Potter, la serie, e interpretará a IMPORTANTE personaje y esto es lo que sabemos

Recientemente, se reveló que el actor Nicholas Hoult se encuentra en plática para formar parte de la serie Harry Potter que desarrolla HBO, noticia que ha encendido más de una alerta, pues, de acuerdo a lo que se ha comenzado a especular, el actor británico interpretará a Gilderoy Lockhart.

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¿Qué se sabe sobre la posible participación de Nicholas Hoult en la serie de Harry Potter?

Recientemente, dentro de la conversación digital, el actor británico ha sido tendencia, pues se ha reportado que supuestamente se encuentra en serias conversaciones para participar dentro de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO. No obstante, recientemente se reveló que el actor daría vida a Gilderoy Lockhart.

¿Qué personaje se rumora que podría interpretar el actor Nicholas Hoult?

De acuerdo con lo que se sabe, el actor inglés ahora interpretará a Gilderoy Lockhart. No obstante, a pesar de la decisión, los fans de la serie lo veían dándole vida a alguno de los siguientes personajes.

Lord Voldemort: Siendo este el rumor más persistente, su interpretación como Lex Luthor y sus capacidades físicas lo convierten en un candidato ideal.

Gilderoy Lockhart: Otro de los grandes rumores que están sonando fuertemente es la llegada del actor para darle vida a Hoult, personaje que encaja fuertemente con el rango de edad y carisma del actor.

Sirius Black: Gracias a su edad, esta es otra de las grandes opciones pensadas para el actor, pues el equipo de producción de la serie podría estar adelantando la contratación para asegurar los rostros clave de la tercera temporada (El prisionero de Azkaban).

A pesar de las especulaciones, es ahora que se ha dado a conocer de manera oficial que el actor Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart dentro de la nueva serie de Harry Potter.