Ni Tom Cruise ni Brad Pitt: estos son los 3 actores más taquilleros a nivel global; el tercer lugar apenas cumplió 30

¡Tom Holland hace historia! Tras el increíble recibimiento de Spider-Man: Brand New Day (Un Nuevo Día, en español) y La Odisea, el oriundo de Kingston upon Thames, en Reino Unido, se convierte en el tercer actor más taquillero a nivel global, superando a Chris Pratt. Con ello, Holland es el actor más joven en ocupar esta posición. Los primeros dos lugares le pertenecen a otras dos grandes estrellas de Hollywood: Zoe Saldaña, de 48 años, y Scarlett Johansson, de 41.

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¿Cuánto dinero hace Tom Holland por película?

De acuerdo con su ficha en IMdb, Tom Holland cuenta con un total de 24 títulos en su filmografía, con las cuales ha recaudado un aproximado de 13,6 mil millones de dólares en taquilla, lo que es igual a 548 millones de dólares por película, siendo el actor masculino más rentable en todo Hollywood, pues sus ganancias oscilan entre los 20 y 25 millones por grandes producciones, más bonificaciones.

Gran parte de este logro es gracias a su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés); pues su cinta más taquillera es Avengers: Endgame, con 2,8 mil millones de dólares en taquilla, seguida de Avengers : Infinity War con 2 mil millones y Spider-Man: No Way Home con 1,1 mil millones. Fuera del cine de superhéroes, se encuentra su más reciente proyecto con Cristopher Nolan: La Odisea, que ha recaudado 1,1 mil millones de dólares con menos de un mes en taquilla.

¿Cuánto dinero tiene Tom Holland? Así es su fortuna

De acuerdo con Celebrity Net Worth, sitio web encargado de recopilar información sobre la fortuna de celebridades, el patrimonio neto de Tom Holland está valorado en aproximadamente 25 millones de dólares. De hecho, en 2019, la revista Forbes lo incluyó en su exitosa lista de 30 Under 30, en la que reconocen a los jóvenes más influyentes y destacados a nivel global.

Ranking de los actores más taquilleros a nivel global

Por encima de Tom Holland se encuentra Zoe Saldaña, quien es la actriz más taquillera de todos los tiempos al reunir 15,47 mil millones de dólares con 33 películas, seguida de Scarlett Johansson con 15,40 mil millones y 36 películas. Así luce el ranking actual de los actores más taquilleros a nivel global:

