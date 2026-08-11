¿Demi Lovato estará en Camp Rock 3? Revelan nuevos detalles a unos días del estreno

A tan solo unos días del gran estreno de Camp Rock 3 en Disney Plus, se ha confirmado que habrá una participación de Demi Lovato en el papel cinematográfico que la llevó a la fama. Así como lo lees, el personaje de Mitchie Torres regresará a la trama, a 18 años de aparecer por primera vez en nuestras pantallas.

Demi Lovato sí estará en Camp Rock 3

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Demi Lovato sí estará en Camp Rock 3 en el papel de Mitchie Torres pero no será protagonista. Sin embargo, la actriz y cantante también se desempeña como productora ejecutiva de la película.

En la tercera parte de la trilogía, los Jonas Brothers vuelven a interpretar a la banda Connect 3, que está de regreso en Camp Rock para encontrar artistas teloneros. Aquí es donde se introduce a un elenco nuevo, encabezado por Liamani Segura (Descendientes: Un malvado País de las Maravillas), Malachi Barton (Zombies 4), Lumi Pollack (Electrick Bloom) y Hudson Stone.

La directora de la película, Veronica Rodriguez, le dijo a The Hollywood Reporter que hubo importantes conversaciones sobre qué tanto peso se le daría al personaje de Mitchie y cómo equilibrarlo sin eclipsar a los nuevos protagonistas. Literalmente, hay un momento de la película donde Demi Lovato dice: "Esto no es sobre mí, es sobre ellos. Es su momento de brillar".

Quiénes del elenco original regresan para Camp Rock 3

Además de Demi Lovato y los Jonas Brothers, la actriz Maria Canals-Barrera también tendrá una participación en la nueva película. Además del personaje de Connie, madre de Mitchie, a ella seguramente la recuerdas por su trabajo en Los Hechiceros de Waverly Place.

Cuándo sale Camp Rock 3 en México

Será el 14 de agosto cuando Camp Rock 3 esté disponible a través de la plataforma Disney Plus, para ver en México. Saldrá horas después de su estreno oficial en Estados Unidos mediante Disney Channel.

Han pasado 18 años desde que se estrenó la primera película de Camp Rock (2008), y 16 años desde Camp Rock 2: The Final Jam (2010).