El creepypasta Jeff the Killer tendrá película live-action: esto es lo que se sabe

Dentro del universo de las creepypastas, Jeff the Killer es uno de los personajes más icónicos del terror en internet; llegará a la pantalla grande en formato de largometraje y gran parte de lo que ha comenzado a sorprender a los fans es que el proyecto estará impulsado por Tongal y la cineasta Savanah Moss.

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¿Qué es lo que se sabe sobre la adaptación live-action de Jeff the Killer?

Hasta ahora se ha dado a conocer de manera oficial que la adaptación cinematográfica en live-action de Jeff the Killer está en desarrollo a cargo del estudio Tongal en colaboración con la cineasta y creadora de contenido Savanah Moss. Este proyecto buscará llevar la creepypasta a la gran pantalla, esto debido en gran medida al crecimiento dentro del interés de esta película en particular en adaptar mitos virales gracias a producciones como The Backrooms, filme que sorprendió a toda la comunidad al alcanzar cifras récord en su género absurdo, todo un universo de posibilidades para el terror de internet.

¿Qué se sabe sobre la trama y la producción?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la dirección y el desarrollo estarán a cargo de Savanah Moss en alianza con Tonga, lo que marcaría la primera incursión del estudio dentro del cine de terror. Además, dentro se ha revelado que, siguiendo el modelo de la plataforma, esta contará con la opción para creadores y fanáticos participen enviando ideas sobre la motivación, la atmósfera y el estilo de los crímenes del personaje.

De la misma manera, se ha revelado que se plantea adaptar todos los elementos clásicos de la original de 2008, centrándose en la transformación del joven desfigurado por abusadores que adopta la icónica frase "Go to sleep"de la creepypasta. Esta afirmación es la que más ha generado especulaciones entre los fans.