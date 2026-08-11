Zoé en concierto llega a cines y esto es todo lo que sabemos sobre su fecha de estreno

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Zoé estrenará este próximo 17 de septiembre en salas de cine el concert film ‘Memorex + Rexsexex y más’, dirigido por Rodrigo Guardiola. La producción de esta película buscará mostrar imágenes de los conciertos que la banda ofreció durante su paso por el GNP Seguros en el 2025.

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¿Qué se sabe sobre la nueva producción cinematográfica de Zóe?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a plantear en redes, la legendaria banda de rock llegará con un filme a cines el próximo 17 de septiembre, producción que lleva el nombre de "Memorex + Rexsexex y más”, proyecto dirigido por Rodrigo Guardiola y que pretende mostrar todo lo ocurrido durante su emblemática gira del 2025. Además de mostrar parte del proceso creativo vivido para esa experiencia, se espera mostrar un lado más íntimo entre las bandas y los músicos.

¿De qué trata Memorex + Rexsexex y Más de Zóe?

Es importante destacar que "Memorex + Rexsexex y Más" es un concert film y documental que captura la energía de las 6 noches legendarias con boletos agotados dentro del Estadio GNP Seguros, celebrada durante su gira de reencuentro para celebrar su icónico álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea. De manera especulativa, se espera que la venta de boletos comience el próximo 20 de agosto. No obstante, es importante tomar en cuenta la disponibilidad de las funciones en cines seleccionados.

El legado cultural de Zóe

Fundada en 1997, Zóe se convirtió en una de las bandas de rock alternativo y psicodélico más relevantes e influyentes de la historia nacional y latinoamericana. Originarios de Cuernavaca, Morelos, la agrupación ha sabido destacar por sus letras místicas de la mente y voz de León Larregui.