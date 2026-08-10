Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años
Una supuesta condición contractual explica por qué Sony debe mantener activo al Hombre Araña en la pantalla grande.
Tras el gran éxito marcado por Spider-Man: Brand New Day, una reciente curiosidad ha comenzado a salir a la luz dentro de la conversación digital, en donde se ha señalado que Spider-Man debe tener una película cada cinco años; tiene un origen contractual, pues, a pesar de que la cifra no es exacta, Sony se ve obligada a mantener activo el uso cinematográfico del personaje bajo condiciones legales estrictas.
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¿Qué se sabe sobre el recurso legal de Spider-Man?
De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar dentro de la comunidad digital, Sony Pictures está obligada por contrato a lanzar una película relacionada con Spider-Man por lo menos cada 5 años y 9 meses, para evitar perder los derechos cinematográficos sobre el personaje, aunque es importante advertir que no se conoce de todo todo
El proceso legal, de no llevarse a cabo esta cláusula, Sony perdería los derechos legales.
Es debido a este acuerdo que se ha registrado un ritmo constante de estrenos enfocadas en un nuevo universo, permitiendo a Sony iniciar el cronómetro de posesión sobre el catálogo de personajes vinculados al arácnido.
¿Cuáles son todas las películas de Spider-Man bajo el dominio de Sony?
Es importante dejar en claro que Sony posee los derechos de distribución y control cinematográfico de todas las películas en solitario de Spider-Man divididas dentro de las trilogías de Sam Raimi:
Trilogía protagonizada por Tobey Maguire de Sam Raimi
- Spider-Man (2002)
- Spider-Man 2 (2004)
- Spider-Man 3 (2007)
Diología de Marc Webb (protagonizada por Andrew Garfield)
- The Amazing Spider-Man (2012)
- The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Coproducciones con Marvel Studios (Protagonizadas por Tom Holland)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Spider-Man: Lejos de casa (2019)
- Spider-Man: No Way Home (2021)
- Spider-Man: Un nuevo día (2026)
Películas Animadas del Spider-Verse
- Spider-Man: Un nuevo universo (2018)
- Spider-Man: Cruzando el multiverso (2023)
- Universo Spider-Man de Sony (SSU - Derivados y antiaéroes)
- Venom (2018)
- Venom: Let There Be Carnage (2021)
- Morbius (2022)
- Madame Web (2024)
- Venom: The Last Dance (2024)
- Kraven the Hunter (2024)
Sin lugar a dudas, el universo de Spider-Man seguirá creciendo y será solo cuestión de tiempo para que volvamos a ver al vecino más amigable en la pantalla grande.