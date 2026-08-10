7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años

Una supuesta condición contractual explica por qué Sony debe mantener activo al Hombre Araña en la pantalla grande.

Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años
Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años|Comicon

Escrito por: Hugo Pantoja

Tras el gran éxito marcado por Spider-Man: Brand New Day, una reciente curiosidad ha comenzado a salir a la luz dentro de la conversación digital, en donde se ha señalado que Spider-Man debe tener una película cada cinco años; tiene un origen contractual, pues, a pesar de que la cifra no es exacta, Sony se ve obligada a mantener activo el uso cinematográfico del personaje bajo condiciones legales estrictas.

Ahora lee: 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a comprender la importancia de realizar las tareas del hogar

¿Qué se sabe sobre el recurso legal de Spider-Man?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar dentro de la comunidad digital, Sony Pictures está obligada por contrato a lanzar una película relacionada con Spider-Man por lo menos cada 5 años y 9 meses, para evitar perder los derechos cinematográficos sobre el personaje, aunque es importante advertir que no se conoce de todo todo
El proceso legal, de no llevarse a cabo esta cláusula, Sony perdería los derechos legales.

Es debido a este acuerdo que se ha registrado un ritmo constante de estrenos enfocadas en un nuevo universo, permitiendo a Sony iniciar el cronómetro de posesión sobre el catálogo de personajes vinculados al arácnido.

¿Cuáles son todas las películas de Spider-Man bajo el dominio de Sony?

Es importante dejar en claro que Sony posee los derechos de distribución y control cinematográfico de todas las películas en solitario de Spider-Man divididas dentro de las trilogías de Sam Raimi:

Trilogía protagonizada por Tobey Maguire de Sam Raimi

  • Spider-Man (2002)
  • Spider-Man 2 (2004)
  • Spider-Man 3 (2007)

Diología de Marc Webb (protagonizada por Andrew Garfield)

  • The Amazing Spider-Man (2012)
  • The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Coproducciones con Marvel Studios (Protagonizadas por Tom Holland)

  • Spider-Man: Homecoming (2017)
  • Spider-Man: Lejos de casa (2019)
  • Spider-Man: No Way Home (2021)
  • Spider-Man: Un nuevo día (2026)

Películas Animadas del Spider-Verse

  • Spider-Man: Un nuevo universo (2018)
  • Spider-Man: Cruzando el multiverso (2023)
  • Universo Spider-Man de Sony (SSU - Derivados y antiaéroes)
  • Venom (2018)
  • Venom: Let There Be Carnage (2021)
  • Morbius (2022)
  • Madame Web (2024)
  • Venom: The Last Dance (2024)
  • Kraven the Hunter (2024)

Sin lugar a dudas, el universo de Spider-Man seguirá creciendo y será solo cuestión de tiempo para que volvamos a ver al vecino más amigable en la pantalla grande.

Tags relacionados
Películas y Cine

Galerías y Notas Azteca 7