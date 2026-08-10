Esta es la extraña razón por la que DEBE salir una película de Spider-Man cada 5 años

Tras el gran éxito marcado por Spider-Man: Brand New Day, una reciente curiosidad ha comenzado a salir a la luz dentro de la conversación digital, en donde se ha señalado que Spider-Man debe tener una película cada cinco años; tiene un origen contractual, pues, a pesar de que la cifra no es exacta, Sony se ve obligada a mantener activo el uso cinematográfico del personaje bajo condiciones legales estrictas.

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¿Qué se sabe sobre el recurso legal de Spider-Man?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar dentro de la comunidad digital, Sony Pictures está obligada por contrato a lanzar una película relacionada con Spider-Man por lo menos cada 5 años y 9 meses, para evitar perder los derechos cinematográficos sobre el personaje, aunque es importante advertir que no se conoce de todo todo

El proceso legal, de no llevarse a cabo esta cláusula, Sony perdería los derechos legales.

Es debido a este acuerdo que se ha registrado un ritmo constante de estrenos enfocadas en un nuevo universo, permitiendo a Sony iniciar el cronómetro de posesión sobre el catálogo de personajes vinculados al arácnido.

¿Cuáles son todas las películas de Spider-Man bajo el dominio de Sony?

Es importante dejar en claro que Sony posee los derechos de distribución y control cinematográfico de todas las películas en solitario de Spider-Man divididas dentro de las trilogías de Sam Raimi:

Trilogía protagonizada por Tobey Maguire de Sam Raimi

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Diología de Marc Webb (protagonizada por Andrew Garfield)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Coproducciones con Marvel Studios (Protagonizadas por Tom Holland)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: Un nuevo día (2026)

Películas Animadas del Spider-Verse

Spider-Man: Un nuevo universo (2018)

Spider-Man: Cruzando el multiverso (2023)

Universo Spider-Man de Sony (SSU - Derivados y antiaéroes)

Venom (2018)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Morbius (2022)

Madame Web (2024)

Venom: The Last Dance (2024)

Kraven the Hunter (2024)

Sin lugar a dudas, el universo de Spider-Man seguirá creciendo y será solo cuestión de tiempo para que volvamos a ver al vecino más amigable en la pantalla grande.