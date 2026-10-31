Las mejores 5 canciones que ha usado Saúl ‘Canelo’ Álvarez como entrada al ring durante sus peleas de box

Hoy sábado 31 de octubre es una de las peleas de box más importantes del año, pues Saúl ‘Canelo’ Álvarez se estará enfrentando a Christian Mbilli, combate que seguramente detendrá a todo México, pues estamos hablando de uno de los deportistas más seguidos de todo el mundo.

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Si hay algo que caracteriza al ‘Canelo’ es su personalidad dentro y fuera del cuadrilátero, por lo que te compartiremos algunas de las canciones con las que ha hecho sus impresionantes entradas al ring durante su destacada carrera en el boxeo como la vez que salió con “El Rey” de Vicente Fernández con la que seguramente puso la piel “chinita” a más de uno.

Canciones con las que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha entrado al ring

Hablar de Saúl Álvarez es hacer mención a uno de los boxeadores con mayor éxito en el deporte, aunque otro de sus grandes distintivos es su personalidad, misma que deja en claro desde que se alista para salir a su combate hasta que termina y claro que la música es parte importante del mexicano, por lo que algunas de sus entradas más memorables han sido:



Mi Gente - J Balvin: Tema en vivo con el que salió para su pelea vs. Avni Yildirim en febrero del 2021 con la que logró retener los títulos mundiales de peso supermediano de la AMB, el CMB y The Ring.

Tema en vivo con el que salió para su pelea vs. Avni Yildirim en febrero del 2021 con la que logró retener los títulos mundiales de peso supermediano de la AMB, el CMB y The Ring. Soy Mexicano - Santa Fe Klan: Otra presentación en vivo con la que se sumó Tornillo en la pelea vs. Jermell Charlo en septiembre del 2023 donde el tapatío retuvo los títulos de la AMB, el CMB, OMB y FBI.



Otra presentación en vivo con la que se sumó Tornillo en la pelea vs. Jermell Charlo en septiembre del 2023 donde el tapatío retuvo los títulos de la AMB, el CMB, OMB y FBI. Corrido Inédito* - Luis R. Conriquez: Esta canción fue presentada de manera inédita previo a su pelea vs. Jaime Munguía en mayo de 2024 donde el tapatío salió victorioso con sus títulos del AMB, el CMB, OMB y FBI.

Esta canción fue presentada de manera inédita previo a su pelea vs. Jaime Munguía en mayo de 2024 donde el tapatío salió victorioso con sus títulos del AMB, el CMB, OMB y FBI. Popurrí de música mexicana - Dinastía Aguilar (Pepe, Angela y Leonardo): Otra de las entradas más impresionantes con música en vivo en su pelea vs. Billy Joe Saunders de mayo de 2021 en la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez logró unificar los títulos de la AMB, el CMB, OMB.

Otra de las entradas más impresionantes con música en vivo en su pelea vs. Billy Joe Saunders de mayo de 2021 en la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez logró unificar los títulos de la AMB, el CMB, OMB. Popurrí México Lindo y Querido / Sigo Siendo el Rey - Alejandro Fernández: Tema que sonó en vivo antes de la tercera pelea de Canelo vs. Gennady Golovkin en septiembre del 2022 en donde el mexicano regresó a casa con los títulos de la AMB, el CMB, OMB y FBI.

¿Cuándo es la siguiente pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y dónde verla?

Este sábado 31 de octubre que Canelo se enfrente a Mbilli en un combate sin precedentes desde Arabia Saudita, el cuál podrás seguir a través de la pantalla de Azteca 7 completamente en vivo y de manera gratuita. La pelea será un evento sin igual, con una cartelera del más alto nivel, por lo que su transmisión iniciará en punto de las 11:00 am del próximo sábado. Recuerda que puedes verla a través de nuestro streaming solo dando click aquí.