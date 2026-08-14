Muere PROMESA del ciclismo internacional en plena competencia; lo atropellaron

El mundo del deporte se encuentra de luto por la muerte de Finlay Tarling, joven promesa del ciclismo, quien sufrió un accidente durante una competencia a los 19 años. Se encontraba en la octava etapa de la Volta a Portugal, cuando quedó involucrado en un accidente que le costó la vida. Aunque no se ha confirmado, medios locales reportaron que fue atropellado por un vehículo ajeno a la competencia.

El ciclista británico, originario de Gales, estaba compitiendo en el equipo NSN Development. De acuerdo con la BBC, el incidente ocurrió en el kilómetro 166.8 de Melgaco a Fafe.

"Estamos desconsolados al anunciar la muerte de Finlay Tarling", dice un comunicado de NSN Development Team. "Era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, más importante aun, era un hijo, hermano y amigo de muchas personas. Lo extrañaremos profundamente".

Los organizadores de la competencia y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresaron sus "más sinceras condolencias para la familia de Finlay, sus compañeros de equipo, amigos y seres amados".

La carrera fue detenida debido a la tragedia y, en señal de respeto a su memoria, no habrá una ceremonia de podio para los ganadores. Todavía no se da información sobre cuándo o cómo se reanudará la competencia, puesto que todos los participantes llegaron juntos a la ciudad de Fafe al ponerse en pausa.

La Volta a Portugal comenzó el 5 de agosto en Lisboa y tenía programado durar hasta el 16 de agosto para concluir en Oporto; la competencia consta de 10 etapas.

Quién era Finlay Tarling

A sus 19 años, el galés Finlay Tarling era considerado una de las mayores jóvenes promesas del ciclismo internacional. Tenía grandes prospectos para las competencias a contrarreloj y durante este mismo verano quedó en tercer lugar dentro de las carreras de British National Championships, en la categoría de atletas menores de 23 años.

Era hermano menor de Josh Tarling, famoso ciclista de 22 años que forma parte del equipo UCI WorldTeam Netcompany–Ineos y ha ganado diversas competencias.