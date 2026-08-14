¡Espectacular! Revelan la portada de Kpop Demon Hunters para la edición física de Criterion Collection

Kpop Demon Hunters llegó para revolucionar el cine animado. Gracias a su excelentes visuales y su gran recepción por parte del público, la película de las Guerreras Kpop será lanzada en formato físico de lujo y con calidad de colección, gracias a su inclusión en The Criterion Collection. Aquí te compartimos el primer vistazo a la portada oficial, la cual no ha hecho más que elevar las expectativas.

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Así luce la portada oficial de Kpop Demon Hunters para Criterion Collection

El primer vistazo a la portada de The Criterion Collection para Kpop Demon Hunters ha dejado a los fans de la película verdaderamente asombrados. En este se aprecia una ilustración de primera calidad de las emblemáticas HUNTRIX en plena batalla con sus icónicas espadas, mientras que Derpy, el tigre espiritual de la película, destaca al fondo del arte, junto a su compañera de aventuras, la ave de seis ojos, Sussie. A continuación, la imagen:

First look at the Criterion Collection cover for ‘KPOP DEMON HUNTERS’. pic.twitter.com/W5LMe3zRit — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 14, 2026

¿Cuándo se podrá comprar la versión física de Las Guerreras Kpop? Fechas y precios

El lanzamiento de Kpop Demon Hunters con The Criterion Collection incluirá ediciones en Blu-ray, DVD y 4K. La preventa en línea ya se encuentra activa. No obstante, el lanzamiento en físico tendrá lugar hasta fin de año, específicamente el 31 de diciembre de 2026. Los precios van de los $605 a los $950 pesos mexicanos, según la edición que elijas.

La secuela de Kpop Demon Hunters ya ha sido confirmada; esto se sabe

A más de un año de su estreno en streaming, Kpop Demon Hunters suma más de 482 millones de reproducciones a nivel global, superando los 20,500 millones de minutos visualizados; mientras que su banda sonora tiene más de 15,000 millones de streams en el mundo. Gracias a su gran recibimiento, una secuela de la película ha sido confirmada.

Para fortuna de todos los fans, Maggie Kang y Chris Appelhans - los genios detrás de la primera película - regresan como directores de la secuela. De momento, hay muy poca información al respecto, pues el proyecto se encuentra en sus primeras fases de producción. No obstante, se ha dado a conocer que la posible fecha de estreno tendría lugar en 2029, por lo que los fans de las HUNTER/X tendrán que esperar algún tiempo para disfrutar de este nuevo largometraje.