Coyote vs. Acme: la película que intentaron cancelar y debutó con un 100% en Rotten Tomatoes ya tiene fecha de estreno en México

Tras años de incertidumbre, y luego de ser cancelada por de Warner Bros., Coyote vs. Acme finalmente se prepara para su estreno en cines a nivel internacional. Si bien aún faltan un par de semanas para disfrutar de la cinta en México, la crítica ya ha tenido acceso al filme y su recepción ha sido excepcional. La película del universo de los Looney Tunes debutó con un 100% de aceptación en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de cine y televisión.

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Coyote vs. Acme debuta con un 100% en Rotten Tomatoes: estas son las primeras impresiones

“Inteligente, divertida y genuinamente emotiva” son tan sólo algunos de los adjetivos que la crítica ha usado para describir la obra maestra de Dave Green. De acuerdo con los expertos en el tema, la película protagonizada por Will Forte, John Cena y Lana Condor te mantendrá pegado a tu asiento durante más de hora y media gracias a su historia auténtica y conmovedora, eso sí, con el toque de humor que tanto caracteriza al universo de los Looney Tunes. De hecho, hay quienes la ponen por encima de Space Jam.

|Crédito: Ketchup Entertainment

¿De qué trata Coyote vs. Acme? Sinopsis

La película, que mezcla acción real con dibujos animados, nos muestra a un Coyote completamente cansado de los ataques y accidentes que ha sufrido con el paso de los años, por lo que decide contraatacar y demandar a ACME, el conglomerado detrás de cada una de sus tragedias, dando como resultado una cinta caótica y llena de diversión. A continuación, la sinopsis:

Tras décadas de explosiones, golpes y tragedias derivadas de productos defectuosos, Wile E. Coyote finalmente contraataca y decide demandar a la Corporación ACME. Para ganar el juicio, contrata a un abogado en decadencia, Kevin Avery (Will Forte), quien se enfrentará a la defensa corporativa, Buddy Crane (John Cena). Aquí el tráiler oficial:

¿Por qué Warner Bros. canceló la película?

Pese a su excepcional debut, lo cierto es que la cinta estuvo a punto de no ver la luz. Y es que, en noviembre de 2023, Warner Bros. tomó la decisión de cancelarla y archivarla de forma definitiva - pese a que ya estaba terminada - por motivos financieros, pues el estudio requería, al menos, de 30 millones de dólares para su campaña de publicidad, un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. Sin embargo, tras la presión del público y la crítica, la empresa optó por buscar compradores externos. Fue así como la distribuidora independiente, Ketchup Entertainment, adquirió la película y sus derechos para estrenarla comercialmente.

¿Cuándo se estrena Coyote vs. Acme en México?

Coyote vs. Acme tendrá su estreno en cines de México el próximo jueves, 27 de agosto, por lo que te recomendamos estar atento a las preventas del complejo cinematográfico de tu preferencia, ya que se espera un gran debut en taquilla.