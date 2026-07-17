Canal de TV Abierta para ver HOY viernes 17 de julio los partidos de la apertura de la Liga MX; partidos que transmitirá Azteca 7

¡La Liga MX está de regreso! Tras un mes de épicos enfrentamientos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la afición mexicana vuelve a apoyar a sus equipos nacionales para el Torneo Apertura 2026, el cual dio inicio esta misma semana. En Azteca 7 podrás seguir los mejores partidos de la Liga MX GRATIS y EN VIVO. Aquí te compartimos los duelos que estarán disponibles en nuestra señal de TV hoy, viernes 17 de julio.

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Liga MX: ¿Qué partidos del apertura 2026 transmitirá Azteca 7 HOY, 17 de julio?

Este viernes, 17 de julio, podrás disfrutar del duelo entre Juárez vs. Puebla completamente GRATIS y EN VIVO por nuestro canal de televisión abierta. Si no cuentas con acceso a la señal de TV, o simplemente prefieres el streaming, puedes seguir el partido de manera GRATUITA y ONLINE en nuestro sitio web, así como cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca EN Vivo y TV Azteca Deportes.

Juárez vs. Puebla: ¿A qué hora empieza el partido?

El balón comenzará a rodar en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca a las 8:50 p.m. con la previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos. Así que pon tu alarma y no olvides sintonizar Azteca 7.

Partidos restantes de la Jornada 1 del apertura 2026:

La Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dio inicio el día de ayer, con el Necaxa vs. Atlante y el Tijuana vs. Tigres. Estos son los partidos restantes para lo que queda de la semana:

Viernes, 17 de julio:

Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 7:00 p.m.

7:00 p.m. León vs. Atlas: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Juárez vs. Puebla: 9:00 p.m.

Sábado, 18 de julio:

Pumas vs. Pachuca: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Monterrey vs. Santos Laguna: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Chivas vs. Toluca: 7:07 p.m.

7:07 p.m. Querétaro vs. América: 9:10 p.m

El domingo no habrá ningún partido de la Liga MX ya que será la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina, en punto de la 1:00 p.m. La ceremonia de clausura del evento arranca a las 11:30 a.m. Este evento también podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por Azteca 7.