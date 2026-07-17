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Revelan espectacular trailer del show de medio tiempo de la FINAL del Mundial 2026: Justin Bieber, BTS y más

¡El hype está a todo lo que da! Revelan el trailer oficial del show de medio tiempo de la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Míralo aquí.

Trailer oficial del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
¡Mira el primer vistazo del show de medio tiempo de la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026! | Crédito: Getty Images / Instagram (@bts.bighitofficial)

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Paren todo! Acaban de revelar el tráiler oficial del show de medio tiempo de la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el hype está a todo lo que da. En este primer avance, se aprecian los camerinos y ensayos de lo que promete ser un espectáculo sin precedentes a cargo de celebridades de nivel internacional, como Justin Bieber, BTS, Madonna y Shakira, entre otros. También se muestran algunas tomas del icónico Estadio Nueva York, Nueva Jersey, donde se llevará a cabo el evento. Aquí te compartimos el audiovisual.

También te puede interesar: Azteca 7 transmitirá el concierto de BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

¿Qué artistas se presentarán en el show de medio tiempo de la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El duelo entre España y Argentina por la Copa del Mundo contará con algo nunca antes visto: un show de medio tiempo. El concierto tendrá una duración exacta de 11 minutos y contará con la participación de BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, el PS22 Chorus y Coldplay.

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo?

El partido arranca en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). Teniendo en cuenta que cada tiempo dura 45 minutos, más el tiempo extra a consideración del árbitro, el show de medio tiempo podría arrancar alrededor de las 2:00 p.m. En total, el entretiempo tendrá una duración de 30 minutos: 11 de espectáculo y 19 de montaje y desmontaje.

Justin Bieber, BTS y más: ¿Cómo y dónde ver el show de medio tiempo GRATIS y EN VIVO?

El show de medio tiempo de la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial. Si lo prefieres, también puedes seguir la transmisión ONLINE en nuestro sitio web oficial o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes.

¿Y la ceremonia de clausura?

Cabe mencionar que, además del espectáculo del entretiempo, el evento también contará con una ceremonia de clausura a cargo de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise. Este evento inicia en punto de las 11:30 a.m. y también podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO por televisión abierta y cualquiera de las plataformas de Azteca 7.

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