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¿BTS cantará ‘Permission to Dance’ en el Medio Tiempo de la final del Mundial 2026? Se encienden FUERTES rumores por esta publicación

Una publicación en Instagram ha disparado las alertas respecto a la posible canción que estaría cantando BTS este próximo domingo 19 de julio en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

BTS
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: BTS perform onstage during the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)|Matt Winkelmeyer/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

A través de redes sociales ha comenzado el fuerte rumor de que BTS estaría cantando 'Permission to Dance' durante el show de Medio Tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, la cual se llevará a cabo este próximo domingo 19 de julio del 2026. Y sí, este magno evento que combina el entretenimiento y la final de uno de los deportes más consumidos alrededor del mundo, promete tirar la casa por la ventana, ¿pero qué tanto de ese rumor es cierto?

Te puede interesar: Mira el IMPRESIONANTE trailer del show de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️

¿Qué canción va a cantar BTS en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

Si bien ha comenzado a afirmarse que los idols surcoreanos cantarán 'Permission to Dance', es necesario aclarar que hasta el momento no se ha revelado setlist oficial ni repertorio de canciones por artista que se estará presentando en el Medio Tiempo, ¿de dónde sale el rumor? A través de redes sociales la cuenta oficial de Global Citizen publicó un video en donde invitan a ver la presentación de BTS en el evento, y dentro del copy han utilizado el título de la canción: "We officially give you ‘Permission to Dance’ with us on July 19".

Solo eso fue necesario para que varias personas, entusiasmadas por lo que veremos este domingo, comenzaran a afirmar que esa sería la canción que BTS estaría cantando, sin embargo hasta no tener la información explícitamente confirmada por la agencia de la banda o por la misma FIFA sería irresponsable afirmar que dichos rumores son ciertos.

¿Quiénes se van a presentar en el Medio Tiempo?

Al ser un evento digno del partido que se disputará, todos los artistas confirmados que estarán dando un show musical en el Medio Tiempo son:

  • BTS
  • Madonna
  • Shakira
  • Burna Boy
  • Justin Bieber
  • Coldplay
  • Gustavo Dudamel
  • Orquesta Filarmónica de Nueva York

Además previo a este show tendremos la Ceremonia de Clausura en donde también se presentarán diversos artistas:

  • Post Malone
  • Robbie Williams
  • Laura Pausini
  • Tom Cruise
  • Nicole Scherzinger
  • Jennifer Hudson
  • IShowSpeed

¿Dónde se podrá ver online el Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

Si no podrás verlo a través de la pantalla de Azteca 7, no te preocupes, porque nuestro streaming en línea también estará disponible para que puedas disfrutar de la Ceremonia de Clausura, primer y segundo tiempo del partido de España vs. Argentina y el Medio Tiempo, solo tienes que dar click aquí para acceder.

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