Hora EXACTA de inicio de la pelea de box de Emiliano ‘Popeye’ Aguillón vs. Adriano Sayu, y cómo verla en vivo y online⁩

Este sábado 26 de septiembre, en las Batallas de Zamná, en Mérida, Emiliano “Popeye” Aguillón se enfrentará a Adriano Sayú en lo que promete ser uno de los encuentros más esperados de la jornada deportiva de esta noche. Recuerda que la pelea está pactada para dar inicio pasadas las 23:00 horas, tiempo de México, y podrás disfrutarla totalmente gratis por la señal de Azteca 7.

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¿A qué hora y por dónde ver la pelea entre Emiliano “Popeye” Aguillón y Adriano Sayú?

La pelea estelar entre el mexicano Emiliano “Popeye” Aguillón y el cubano Adriano Sayú se espera se lleve a cabo por la tarde de hoy 26 de septiembre del 2026 a las 11:00 PM (tiempo del centro de México). Esta pelea está pactada a peso supermediano y se presenta como el principal de la función "Batallas de Zamná" desde el Polifórum Zamná en Mérida, Yucatán, en donde ambos peleadores se disputan el título de invicto.

Si no quieres perderte nada de la contienda que marcará la historia del boxeo, recuerda que podrás seguir la transmisión en vivo de forma gratuita por televisión abierta a través de Azteca 7. Además, podrás disfrutar de la pelea por las señales digitales de Azteca 7 y por todas nuestras redes sociales oficiales.

¿Cómo llegan los peleadores al encuentro de esta noche?

Para el encuentro de esta noche, el mexicano Emiliano “Popeye” Aguillón mantiene su condición de invicto con un récord profesional de 13 victorias, 0 derrotas y 2 empates, sumando 7 triunfos por la vía del cloroformo, lo que le ha permitido convertirse en una de las máximas promesas del boxeo nacional.

Del otro lado, el cubano radicado en Yucatán, Adriano Sayú, se presenta a la contienda con una marca invicta de 10 triunfos en 10 peleas, sobresaliendo dentro del cuadrilátero por sus 9 victorias por nocaut.