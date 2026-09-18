Hora EXACTA de inicio del Puebla vs. Atlante, partido de la Liga BBVA MX, para verlo en Azteca 7

¡Es Viernes Botanero en Azteca 7! Este 18 de septiembre arranca la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con un duelo imperdible entre el Puebla vs. Atlante. Aquí te compartimos todos los detalles para no perderte ni un solo momento del partido de esta noche por nuestra señal EN VIVO y completamente GRATIS: hora exacta, posiciones en la tabla cómo y dónde ver.

También te puede interesar: Muere reconocido piloto de carreras tras recibir múltiples impactos de bala; esto se sabe

Puebla vs Atlante: hora EXACTA para ver partido Liga BBVA MX

El Puebla vs. Atlante tendrá lugar la noche de este viernes, 18 de septiembre, en el Estadio Cuauhtémoc, en Angelópolis, Puebla. El balón comenzará a rodar en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión en Azteca 7 arranca a las 6:50 p.m., con una breve previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país.

¿Cómo ver el Puebla vs Atlante en Azteca 7?

El duelo entre La Franja y Los Potros podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7; sólo sintoniza tu televisor en nuestro canal y disfruta del partido. Si prefieres ver el encuentro en línea, ya sea en tu celular, ordenador o tableta, también contaremos con una transmisión en streaming a través de nuestro sitio web oficial o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Qué esperar del Puebla vs. Atlante de HOY, 18 de septiembre?

Ambas escuadras tendrán que dejarlo todo en la cancha para poder ascender un escaño en la tabla de posiciones. Actualmente, el Puebla se encuentra en el octavo lugar, con un total de 13 puntos; mientras que el Atlante se ubica en la posición número 15 con solo 7 puntos, por lo que se espera un duelo verdaderamente reñido.

Jornada 9 del Apertura 2026: calendario completo de la Liga BBVA MX

Con el duelo de esta noche arranca la Jornada 9 del Apertura 2026. A continuación, te compartimos el calendario completo de partidos para este fin de semana:

Viernes, 18 de septiembre

Puebla vs Atlante

Juárez vs Tigres

Sábado, 19 de septiembre

Atlas vs Pumas

Atlético San Luis vs Necaxa

Monterrey vs Cruz Azul

América vs Chivas

Domingo, 20 de septiembre