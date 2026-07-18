Querétaro vs. América: hora EXACTA de transmisión del partido de la Liga MX para ver en Estados Unidos

¡La pasión por el fútbol sigue con el Torneo Apertura 2026! Tras un mes de enfrentamientos imperdibles a nivel global, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llegó el momento de volver a los jerseys nacionales con la Liga MX. Aquí te compartimos la hora exacta de inicio de la transmisión del Querétaro vs. América en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este tan esperado encuentro.

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Querétaro vs. América: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre Querétaro vs. América corresponde al último partido de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se llevará a cabo este sábado, 18 de julio, en el Estadio Corregidora. El silbatazo inicial está programado en punto de las 9:10 p.m. (hora local del centro de México). Si resides en Estados Unidos o simplemente te encuentras de viaje y no te quieres perder el juego, aquí te compartimos los horarios de transmisión en la Unión Americana, según la zona en la que residas:



Hora del Pacífico (PT): 8:10 p.m.

8:10 p.m. Hora de la Montaña (MT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora del Centro (CT): 10:10 p.m.

10:10 p.m. Hora del Este (ET): 11:10 p.m.

Si no conoces bajo qué zona horaria te encuentras, también te compartimos un mapa con los diferentes husos horarios en Estados Unidos. Solo ubica el estado en el que te encuentres y así sabrás a qué hora podrás seguir la transmisión del partido EN VIVO.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Torneo Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Qué esperar del Querétaro vs. América de la Jornada 1?

Para el encuentro de esta noche, los Gallos del Querétaro buscan recuperarse de una mala temporada y romper con la racha de cinco derrotas consecutivas ante las Águilas del América. Por su lado, la escuadra de Coapa hará su debut en la jornada con el estreno del director técnico uruguayo, Guillermo Almada. Sin embargo, llegan en desventaja tras no contar con cinco de sus jugadores clave: Cáceres, Reyes y Rodríguez, quienes están en descanso tras jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y Cristián Borja y Raúl Zúñiga, que se encuentran fuera por lesión.