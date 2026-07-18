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Hora EXACTA para ver el España vs. Argentina, partido de la final del Mundial 2026, en Estados Unidos

Este domingo se define todo con el duelo final entre España vs. Argentina por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce la hora de transmisión en Estados Unidos.

España vs Argentina HORA EXACTA en Estados Unidos
No te pierdas el España vs Argentina por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a su fin! Este domingo, 19 de julio, se juega el partido FINAL del torneo entre España vs. Argentina por el título del campeón del mundo. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos, durante las primeras horas de la tarde. Aquí te compartimos la hora exacta para ver la transmisión en vivo del último partido en cada estado de la Unión Americana.

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España vs. Argentina: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El último duelo por la Copa del Mundo se llevará a cabo en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está programado a las 3:00 p.m. (hora local). Sin embargo, debido a los diversos husos horarios en el país de las Barras y las Estrellas, la hora de inicio puede variar, según la región. Aquí te compartimos los horarios de transmisión EXACTOS para cada estado de la nación, de acuerdo con su respectivo huso horario:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

¿No sabes bajo qué zona horaria te ubicas? No te preocupes. También te compartimos un mapa con cada huso horario en Estados Unidos, según el estado en el que residas. Solo ubica la zona en la que te encuentres y así sabrás a qué hora seguir el partido EN VIVO.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora es el show de medio tiempo y qué artistas tocarán?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será algo completamente diferente a lo que hemos visto antes, pues este año habrá un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl. Los artistas confirmados para actuar en vivo son BTS, Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York, y el PS22 Chorus. Teniendo en cuenta que cada tiempo dura 45 minutos, esta es la posible hora de inicio del espectáculo del entretiempo:

  • Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 2:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 3:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 4:00 p.m.

Aunado al show de medio tiempo, la GRAN FINAL contará con una ceremonia de clausura previo al juego, a cargo de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise.

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