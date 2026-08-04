Fecha y hora del Rayados vs. Orlando City, para ver el partido de la Leagues Cup en Estados Unidos

Este martes toca disfrutar de mucho futbol con la Leagues Cup, un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). Este 5 de agosto de 2026 toca disfrutar el enfrentamiento de Rayados vs. Orlando City. El encuentro comenzará a las 5:30 de la tarde, tiempo de centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es Rayados vs. Orlando City en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido de Rayados vs. Orlando City, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 5:30 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 7:30 pm

Hora del Centro (CT): 6:30 pm

Hora de la Montaña (MT): 5:30 pm

Hora del Pacífico (PT): 4:30 pm

Esto es lo que se espera del Rayados vs. Orlando City

El partido se llevará a cabo en el emblemático estadio Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Este partido es el debut en la fase de grupos de ambos equipos en la Leagues Cup. Hay buenas noticias para los aficionados de los Rayados, pues parece que las apuestas están a su favor, ya que se considera que el equipo tiene una ligera ventaja; sin embargo, el equipo de Orlando es bastante ofensivo, por lo que las cosas podrían cambiar en el último momento. Hay que tomar en cuenta que ambos equipos quieren demostrar de qué están hechos y triunfar dentro de la liga, por lo que este arranque es muy importante para su desarrollo en la competencia.