Refuerzo del América SUFRE accidente, previo a su presentación en Coapa

Santiago Ramos Mingo es el refuerzo del América, quien todavía no se le hace su presentación en Coapa, pero ahora se encuentra en el ojo del escandalo, ya que se encuentra en un pleito legal en Brasil, debido a que se encuentra envuelto en un accidente de tránsito ocurrido el martes 8 de septiembre donde él iba de copiloto.

Ante los hechos, el equipo legal del atleta no se quedó callado, ya que publicaron un comunicado, detallando que la otra parte se ha negado al acuerdo, aunque el atleta sigue dispuesto a reparar los daños.

¿Quién es Santiago Ramos Mingo?

Santiago Ramos Mingo es un futbolista de 24 años de Argentina, quien inició su carrera deportiva en Boca Junios, formando parte de las fuerzas básicas como central zurdo. Para el 2020 sorprendió a todos al llegar a Europa, logrando participar en 36 partidos. Posteriormente se incorporó al OH Leuven por una corta temporada, después conquisto títulos internacionales en su país.

El último equipo en el que participó fue en el EC Bahía de Brasil, logrando tener una carrera más larga y enriquecedora, ya que logro estar en 88 partidos con 15 goles, además de juntar varios trofeos a su carrera deportiva. Ahora formará parte del Club América, convirtiéndose en el refuerzo, decisión que se generó con la salida de Sebastián Cáceres.

Se estima que el club de soccer pagó 10 millones de dólares para que formara parte del equipo, se menciona que el contrato que firmó tiene una duración de 4 años, por lo que va a permanecer hasta el 2030.

¿Cuándo será la presentación del refuerzo?

Al darse a conocer el accidente, su presentación en Coapa va a tardar un poco más, hasta el momento no se cuenta con la fecha oficial, ya que además debe hacerse el proceso de adaptación a la ciudad y al equipo. Se espera que en los siguientes días se den a conocer más noticias sobre su participación en el Club América y su estatus legal.

Además de la entrada de Santiago Ramos Mingo, se menciona que Israel Reyes también ingresará al equipo, una dupla muy esperada por los aficionados al fútbol.