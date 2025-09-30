Una jugadora del América femenil está en una relación con un jugador del América varonil? Esto es lo que sabemos

Todo parece indicar que el fútbol nos ha dado a una nueva pareja entre una jugadora del América femenil y un jugador del varonil; y de acuerdo con unas fotografías posteadas en las últimas por ambos, Coapa también sería nido de amor.

De acuerdo con los posteos, este nuevo romance tendría involucrada a la estadounidense Annie Karich, una defensa que ha llegado en calidad de cedida al conjunto de Las Águilas y al extremo Isaías Violante, jugador procedente del Toluca.

¿Cómo se descubrió que Annie e Isaías salieron juntos?

El día domingo Annie subió una historia a su cuenta de Instagram en la que capturó un momento de la Arena México en las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero lo que llamó la curiosidad de propios y extraños fue que Isaías subió una foto en el mismo lado del recinto, dando a entender que estaban juntos.

Imágenes tomadas de las cuentas de Instagram de Annie e Isaías

Sabemos que una foto se puede prestar a muchas interpretaciones y que esta teoría no podría tener mucho sustento, pero por si fuera poco, el jugador originario de Veracruz después subió una historia donde se mostraba la mano de Annie Karich, la cuál fue reconocida por sus tatuajes y de fondo se veía la canción que escuchaban: “Perlas Negras” de Natanael Cano y Gabito Ballesteros.

Imagen capturada de las redes de Isaías Violante

¿Qué dice la canción de “Perlas Negras”?

La parte exacta que el jugador del América compartió dice “Ella es tan afrodisiaca, sobrenatural”, dando a entender que la estaba pasando bien con su acompañante.

Esta canción de Natanael y Gabito Ballesteros forman parte del disco ‘Porque La Demora’, el cuál salió en julio de este 2025, donde el intérprete de “Amor Tumbado” se vio obligado a redefinir su estilo tras las tensiones que hay con los corridos tumbados y sus mensajes en México.

¿Será que Coapa nos dará una nueva historia de amor entre futbolistas profesionales? De momento ni Annie o Isaías han comentado nada al respecto.