Hora EXACTA de inicio de transmisión del San Luis vs. Cruz Azul, de la Liga MX, para ver en Estados Unidos

Para que no extrañemos en ningún momento la emoción por el futbol y la pasión por nuestro equipo, ya comenzó la Liga MX y hoy nos espera un emocionante encuentro entre San Luis vs Cruz Azul. A continuación te daremos la hora exacta en que podrás disfrutarlo si te encuentras de viaje en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el San Luis vs Cruz Azul de la Liga MX desde Estados Unidos

El partido de San Luis vs Cruz Azul se jugará en la ciudad de San Luis Potosí, a las 7:00 P.M. A continuación desglosaremos los horarios del partido de la Liga MX por si te encuentras en el país vecino.

Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Depende del estado en el que te encuentres actualmente, a qué hora se dará el silbatazo inicial del juego.

