Hora EXACTA de inicio de transmisión del San Luis vs. Cruz Azul, de la Liga MX, para ver en Estados Unidos
Este es el horario en que podrás disfrutar el partido de San Luis vs. Cruz Azul este viernes 17 de julio, si actualmente te encuentras en Estados Unidos.
Para que no extrañemos en ningún momento la emoción por el futbol y la pasión por nuestro equipo, ya comenzó la Liga MX y hoy nos espera un emocionante encuentro entre San Luis vs Cruz Azul. A continuación te daremos la hora exacta en que podrás disfrutarlo si te encuentras de viaje en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el San Luis vs Cruz Azul de la Liga MX desde Estados Unidos
El partido de San Luis vs Cruz Azul se jugará en la ciudad de San Luis Potosí, a las 7:00 P.M. A continuación desglosaremos los horarios del partido de la Liga MX por si te encuentras en el país vecino.
Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Depende del estado en el que te encuentres actualmente, a qué hora se dará el silbatazo inicial del juego.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido sucederá a las 5:00 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 6:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 6:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 7:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 8:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 9:00 P.M., en Connecticut, Massachusetts, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.