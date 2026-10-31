Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: ¿quién es más rico y cuántos millones tiene cada boxeador?

Hoy sábado 31 de octubre tendrá lugar una de las peleas de box más esperadas de los últimos meses: Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli, la cual dará inicio en punto de las 2:45 p.m., pero para calentar el enfrentamiento nos preguntamos cuál de los dos pugilistas será el acreedor de la mayor riqueza hasta el momento, si el originario de Jalisco o el boxeador de Camerún.

Recordemos que en primera instancia Saúl 'Canelo' Álvarez no se dedica únicamente al boxeo profesional, pues es conocido también por ser un exitoso empresario que ha sabido hacer crecer sus bienes económicos a través de diferentes negocios. Entre estas inversiones se encuentran marcas como: Canelo Energy, una cadena de gasolineras; Upper, cadena de tiendas de conveniencia; El Pastor del Rica, taquerías en Guadalajara y Estados Unidos; VMC Drinks, marca de coctéles; Yaoca, una línea de bebidas de hidratación; y también cuenta con sus propias líneas promotoras como Canelo Promotions, de eventos deportivos y funciones de boxeo.

Con esto en mente y de acuerdo a lo reportado por Forbes, Saúl 'Canelo' Álvarez tiene un acumulado de 275 millones de dólares, contando lo que gana como pugilista y lo que gana por sus negocios, al 2024 era el atleta mexicano mejor pagado.

¿Cuánto dinero tiene Christian Mbilli?

De acuerdo a los ingresos que ha reportado el boxeador, Christian Mbilli tiene una riqueza acumulada de alrededor 3.8 millones de dólares, sin embargo esta cuenta no incluye sus bienes o cuentas bancarias ya que es un dato que no se ha dado a conocer.

Anteriormente las peleas de Mbilli le han sido pagadas por alrededor de 3.5 millones de dólares, por lo que su pelea de hoy contra Saúl 'Canelo' Álvarez representaría su enfrentamiento mejor pagado hasta el momento, recibiendo de acuerdo a diferentes fuentes una bolsa de 8.9 millones de dólares.

¿Cuánto dinero ganará Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli por su pelea de hoy sábado 31 de octubre?

Hasta el momento no hay una cifra oficial de lo que el pugilista mexicano podría llevarse en su pelea contra Christian Mbilli, sin embargo diferentes medios reportan que la cantidad que se estaría llevando Saúl 'Canelo' Álvarez sería de alrededor de 40 millones a 100 millones de dólares, mientras el originario de Camerún estaría recibiendo casi 9 millones de dólares.

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