¿Cuánto cuesta el jersey del América que llevó Scarlett Camberos a la Alfombra Roja del Balón de Oro 2026?

El mundo vuelve a enfocar sus miradas hacia México luego de que la futbolista Scarlett Camberos llevó su pasión por el América hasta la alfombra roja del Balón de Oro 2026 y convirtió el jersey del equipo en uno de los elementos que despertaron la curiosidad de aficionados. Su aparición en la gala celebrada este lunes 26 de octubre puso foco tanto en su histórica nominación como en la camiseta azulcrema que eligió para la ocasión.

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Debido a la conversación que se ha generado en la red en donde el jersey azulcrema se convirtió en uno de los detalles que despertó la curiosidad ahora varios buscan conocer cuánto cuesta esta prenda para lucir igual que Camberos.

¿Cuál es el precio del jersey del América?

Para quienes quieren recrear el estilo de Scarlett Camberos, los precios de los jerseys oficiales del Club América varían según la versión de la camiseta. De acuerdo con el catálogo el jersey local de mujer de la temporada 2026/2027 tiene un costo de mil 999 pesos mexicanos en la versión aficionada. Mientras que la versión oficial de jugador alcanza los 2 mil 999 pesos.

¿Por qué Scarlett Camberos fue protagonista del Balón de Oro 2026?

La futbolista del cuadro de Coapa acudió a la ceremonia con un motivo especial e histórico ya que fue nominada al Balón de Oro femenino. La presencia de Camberos representa un momento especial para el futbol mexicano, pues su candidatura la coloca como la primera mexicana en figurar entre las 30 candidatas al reconocimiento.

La nominación de la delantera del Club América Femenil estuvo respaldada por una temporada sobresaliente. Durante el periodo 2025-2026 Camberos disputó 47 partidos, anotó 27 goles y registró 17 asistencias ante estas cifras se refleja su influencia en el ataque azulcrema y su participación directa a 44 anotaciones.

Asimismo, su rendimiento individual sumo para que el Club conquistara los títulos del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup. En esta última competencia, la futbolista también recibió el reconocimiento a la Jugadora Más Valiosa.

¿Quién es Scarlett Camberos?

Scarlett Nefer Camberos Becerra nació el 20 de noviembre de 2000 en California, Estados Unidos, tiene 25 años y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, aunque representa a México con la Selección Nacional Femenil. Como delantera y capitana del América Femenil, se convirtió en una de las figuras más destacadas del futbol mexicano.