Hora EXACTA de transmisión de Tigres vs. Whitecaps, partido de la Leagues Cup 2026, para ver en Estados Unidos

Estamos a unas cuantas horas de que Tigres intente llegar a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026. Así es, este martes 11 de agosto de 2026, los fanáticos del deporte podremos disfrutar del encuentro entre Tigres y los Whitecaps. Recordemos que la Leagues Cup, es un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). El encuentro comenzará a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es Tigres vs. Whitecaps en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido de Tigres vs. Whitecaps, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 8;00 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 10:00 pm

Hora del Centro (CT): 9:00 pm

Hora de la Montaña (MT): 8:00 pm

Hora del Pacífico (PT): 7:00 pm

Esto es lo que se espera del Tigres vs. Whitecaps

Los Tigres han demostrado ser un gran equipo y, sobre todo, un equipo con las ganas de mejorar, pues han aprovechado la oportunidad para mejorar su nivel. Recordemos que tuvieron un pésimo arranque en la temporada de Apertura 2026 de La Liga MX. Dentro de la Leagues Cup 2026, suman 4 puntos y ahora están ante la gran oportunidad de pasar a eliminatorias. Por otro lado, el equipo de Vancouver ha tenido un pésimo rendimiento, donde ni siquiera han logrado hacer puntos.