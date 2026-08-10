Muere querida actriz Tedde Moore, deja un legado en el cine y la televisión a los 79 años

En las últimas horas el mundo del entretenimiento se ha visto de luto luego de que se diera a conocer la muerte de la actriz Tedde Moore, artista canadiense que conquistó al público internacional con uno de sus personajes más recordados en el cine con la interpretación de la maestra Miss Shields en la película A Christmas Story (Historias de Navidad) de 1983.

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¿De qué murió Tedde Moore?

Tedde Moore murió a la edad de 79 años el pasado 5 de agosto de 2026 en Huntsville, Muskoka, Ontario, rodeada de sus familiares. De acuerdo con un comunicado difundido por sus familiares señalaron que la partida de la actriz ocurrió acompañada física y espiritualmente por quienes la amaban.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su deceso, sin embargo, cabe destacar que Moore había sido diagnosticada en 2009 con esclerosis múltiple y pese a vivir con la enfermedad continuó con su agenda laboral.

De igual modo, fuentes que confirmaron la muerte de Tedde Moore no establecieron en el comunicado que la esclerosis múltiple haya sido la causa de muerte de la artista.

¿Quién era la actriz Tedde Moore?

Teede Moore fue una reconocida actriz canadiense con una extensa carrera en teatro, cine y televisión, su papel más famoso fue al interpretar a Miss Shields, la maestra de Ralphie Parker en la película A Christmas Story, su personaje se convirtió en una de las figuras inolvidables de esta cinta navideña, su actuación le valió una nominación al Genie Award como mejor actriz de reparto.

Moore también participó en producciones como Friday the 13th: The Series, RoboCop: Prime Directives, The Kennedys y diferentes películas para televisión. Además, retomó el personaje de Miss Shields en My Summer Story, de 1994. Moore también destacó por ser una actriz que provenía de una reconocida familia vinculada a las artes escénicas canadienses, era hija del dramaturgo y productor Mavor Moore y nieta de Dora Mavor Moore.