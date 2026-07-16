Hora EXACTA de transmisión del Tijuana vs. Tigres, partido de la Liga MX para ver en Estados Unidos

¡La fiebre por el fútbol no para! Tras presenciar más de 100 partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la afición se prepara para el regreso del fútbol mexicano con el Torneo Apertura 2026, mismo que dará inicio esta semana con dos duelos imperdibles, incluido el Tijuana vs. Tigres. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas de este partido de la Liga MX y puedas disfrutarlo EN VIVO desde Estados Unidos.

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¿Cuándo empieza el torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

El torneo Apertura de la Liga MX corresponde al primer campeonato oficial de la temporada anual del fútbol mexicano, el cual se lleva a cabo durante el segundo semestre del año. Para este 2026, el evento dará inicio este jueves, 16 de julio, con dos partidos: Necaxa vs. Atlante y el tan esperado Tijuana vs. Tigres.

Tijuana vs Tigres: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El partido de Tijuana vs Tigres de la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 se llevará a cabo este jueves, 16 de julio, en el Estadio Caliente. El encuentro dará inicio en punto de las 8:10 p.m. (hora local). Aquí te compartimos los horarios de transmisión en Estados Unidos, ya que la hora exacta de inicio varía según la zona en la que residas:



Hora del Pacífico (PT): 8:10 p.m.

8:10 p.m. Hora de la Montaña (MT): 9:10 p.m.

9:10 p.m. Hora del Centro (CT): 10:10 p.m.

10:10 p.m. Hora del Este (ET): 11:10 p.m.

También te dejamos un mapa con los diferentes husos horarios que se manejan en cada estado de la Unión Americana, por si desconoces bajo qué zona horaria te encuentras. Solo tienes que identificar la región en la que resides y así sabrás a qué hora ver el partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

¿Gilberto Mora jugará en el Tijuana vs Tigres?

Sin duda, una de las grandes incógnitas es si Gilberto Mora, la joya de 17 años de la Selección Mexicana, jugará en el Tijuana vs. Tigres, pues los Xolos son su equipo actual. Pese a las altas expectativas de la afición, el querido Morita no será parte del encuentro, según confirmó Sebastián “El loco” Abreuel, director técnico de la escuadra.

Calendario de partidos de la Jornada 1

A continuación, el calendario de partidos de la primera jornada del torneo apertura 2026 de la LIGA MX.

Jueves, 16 de julio:

Necaxa vs. Atlante

Tijuana vs. Tigres

Viernes, 17 de julio:

Atlético San Luis vs. Cruz Azul

León vs. Atlas

Juárez vs. Puebla

Sábado, 18 de julio: