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Los 7 jugadores que ganaron MÁS seguidores en el Mundial 2026: de Vozinha a Gil Mora

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin y aquí te compartimos quiénes fueron los 7 jugadores que hicieron explotar las redes sociales durante el torneo.

Top 7 jugadores que más ganaron seguidores en el Mundial 2026
Conoce a los 7 jugadores que hicieron estallar las redes esta Copa del Mundo | Crédito: Instagram (@erling / @gil_morita / @vozinha1)

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Tras más de 100 partidos disputados, la gran fiesta del fútbol dice adiós. A lo largo de 39 días, el mundo entero presenció duelos verdaderamente impresionantes, con jugadores que se robaron el corazón de más de uno. Aquí te compartimos un breve listado con los futbolistas que hicieron estallar las redes y ganaron millones de seguidores durante la justa veraniega.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: Top 7 jugadores que ganaron más seguidores

Vozinha

El eterno guardameta de Cabo Verde. Sin duda, una de las más grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con 40 años de edad, Josimar dejó en claro que los sueños no tienen fecha de caducidad. Vozinha ganó casi 29 millones de seguidores tras su impecable desempeño en la máxima fiesta del fútbol.

Erling Haaland

El vikingo que conquistó el corazón de todas las girls. Espontáneo, con un estilo increíble y una habilidad innata para hacer goles, el Androide logró hacerse de más de 24 millones de seguidores nuevos en Instagram tras su paso por la Copa Mundial de la FIFA 2026™… Y no es sorpresa, teniendo en cuenta que las redes sociales estaban repletas con edits al ritmo de su canción viral.

Cristiano Ronaldo

Esta Copa del Mundo fue la despedida para grandes leyendas, entre ellas, Cristiano Ronaldo. Si bien millones de corazones se rompieron cuando Portugal quedó eliminado del torneo, el Bicho aseguró irse con la “conciencia tranquila y feliz”... Además de 10 millones de seguidores nuevos en redes sociales, manteniéndose como el deportista con más followers a nivel global, con más de 676 millones.

Neymar Jr.

Otra de las leyendas que vivió su última Copa del Mundo fue el astro brasileño, Neymar Jr. Si bien su selección no logró pasar a los cuartos de final, siendo su eliminación más temprana del torneo en los últimos 36 años, Neymar abandonó la máxima fiesta del fútbol con 6.5 millones de seguidores nuevos.

Lionel Messi

El GOAT de GOATS. Lionel Messi no sólo logró pasar a la GRAN FINAL con la Selección de Argentina, sino que también sumó 5.8 millones de seguidores nuevos en Instagram. Con este último duelo, el Diez disputará su tercera final en el máximo torneo de futbol.

Gilberto Mora

La joya de la Selección Mexicana. Con tan sólo 17 años, Gil Mora regresó las esperanzas a todo un país entero, que nunca dejó de cuestionarse: “¿Y si sí?” Gracias a su impecable desempeño en la cancha y su admirable carisma, Morita logró atraer a más de 5.7 millones de seguidores en Instagram, sumando un total de 7,4 millones de followers.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará entre España y Argentina este domingo, 19 de julio, en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver el España vs. Argentina GRATIS y EN VIVO?

El evento podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si no tienes acceso a la señal o simplemente prefieres el streaming, también puedes seguir la transmisión en nuestro sitio web oficial, así como cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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