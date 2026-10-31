Canelo llega a la Kingdom Arena con Tito Double P ¿Cantará en su pelea vs. Christian Mbilli HOY sábado 31 de octubre?
¿Tito Double P cantará en la salida de ‘Canelo’ al ring este sábado 31 de octubre en la pelea del mexicano vs. Mbilli?
Este sábado Saúl ‘Canelo’ Álvarez estará peleando vs. Christian Mbilli, siendo este combate de box uno de los más importantes de los últimos años para el mexicano, por lo que para esta noche, (tarde de México), se espera una de sus grandes entradas y ya hay novedades sobre quién podría cantar en su camino al ring.
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Como es ya costumbre, ‘Canelo’ suele entradas bastante producidas en donde artistas de talla mundial lo acompañan y todo apunta a que hoy, sábado 31 de octubre estará saliendo a la Kingdom Arena de Ryad con Tito Double P, siendo que en los últimos días se les ha visto bastante juntos y justamente se vio llegando en el mismo transporte.
Tito Double P sería el invitado de lujo de ‘Canelo’ en su pelea vs. Mbilli
Tras días de misterio y muchos rumores, se estaría por confirmar que el cantante de corridos Tito Double P estaría acompañando a ‘Canelo’ sorprendiendo con un tema durante su entrada en su pelea vs. Christian Mbilli luego de que se le viera al cantante llegar a la Kingdom Arena, lo que ha despertado la atención de todos sus fanáticos.
CANELO IS HERE 👋 Canelo Alvarez arrives for his fight with Christian Mbilli 🐐 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/DeZlyPA7f4— Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026
No es secreto que ambos llevan una gran relación, pues incluso se le ha visto al cantante de corridos tumbados entrenar junto a Saúl, por lo que para sorpresa de muchos, Tito podría llegar con sus corridos tumbados a Arabia, llevando el género a la otra parte del mundo.
Así es la amistad entre Tito Double P y Saúl 'Canelo' Álvarez
Desde hace un buen tiempo ya que se ha visto a ambos compartir momentos entrenando, pues en los últimos años Tito Double P ha mostrado su cambio físico, destacado el entrenamiento, actividad que habría terminado de unir a estas dos figuras mexicanas.
Siendo que el cantante de corridos tumbados se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más importantes, verle llevar el género mexicano en uno de los eventos deportivos más importantes del año podría llevar su carrera a un nuevo nivel, por lo que estaríamos por ver historia pura dentro del regional mexicano.