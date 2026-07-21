⁠Hora EXACTA del partido Toluca vs. Pumas, para ver gratis y en vivo desde México por Azteca 7

La emoción por el fútbol no para ya que el balompié mexicano se encuentra en uno de los momentos más emocionantes debido a que ha iniciado por fin los partidos entre diversos partidos de la Liga BBVA MX; en este caso es el turno de Tolucas vs. Pumas. Este duelo, el cual pertenece a la Jornada 2, se ha adelantado debido a compromisos del fin de semana ante el Cruz Azul por la Copa de Campeón de Campeones. Sin embargo, como en Azteca 7 amamos consentirte y darte las mejores transmisiones a través de nuestra señal podrás disfrutar de este increíble duelo en la cancha.

Tolucas vs. Pumas: Fecha y hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX

Este partido se llevará a cabo este martes 21 de julio en la en la cancha del Estadio Nemesio Diez , ubicado en la casa los Escarlatas; en Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. El silbatazo sonará en punto de las 21:05 hrs, tiempo del centro de México. Sin embargo, en Azteca 7 contarás con la mejor previa deportiva a partir de las 20:50 horas, la cuál emitirán nuestros mejores comentaristas y expertos en fútbol.

Tolucas vs. Pumas: ¿Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Liga BBVA MX?

El duelo entre la escuadra dirigida por el argentino Esteban "Tano" Solari y Antonio "Turco" Mohamed lo podrás ver gratis y totalmente en vivo este martes 21 de julio a través de la señal televisiva de Azteca 7. Ahora bien, si por alguna razón no cuentas con televisor o simplemente prefieres el streaming podrás gozar de la transmisión del partido a través de nuestro sitio web; solo debes dar click en este enlace y listo. Además de que hacer esto no tiene ningún costo, puedes ver esta justa deportiva desde el dispositivo electrónico que prefieras como celular, tableta o PC; solo necesitarás una conexión estable a internet.

Tolucas vs. Pumas: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la Liga BBVA MX?

El equipo Escarlata llega a la cancha del Estadio Nemesio Diez luego de haber vencido en la Jornada 1 a La Chivas del Guadalajara, dejando el marcador 2-1 además de que hoy en día cuentan con una plantilla muy completa. Por su parte, los Pumas no solo llegan con toda la intención de marcar una victoria más sino que en su antecedente sobresale su derrota 3-0 ante el Pachuca el pasado 18 de julio por lo que los universitarios deberán comenzar a realizar dobles esfuerzos.

