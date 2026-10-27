La razón por la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez NO come pescado

Estamos a pocos días de ver la imperdible pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, donde el mexicano se medirá vs. Christian Mbilli, siendo esta una de las más esperadas de los últimos años, misma que nosotros llevaremos completamente gratis hasta donde estés, pues se trata de

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Sí hay algo que ha caracterizado al boxeador mexicano es su profesionalismo y entrega para cada preparación para sus encuentros, siendo su dieta uno de los detalles que más cuida, motivo por el cual ‘Canelo’ no come pescado debido a que hace unos años se realizó un estudio en una clínica de longevidad donde se reveló que genéticamente, su cuerpo no absorbe o aprovecha los nutrientes de estos alimentos, por lo que los evita directamente, en especial si está cerca de una pelea.

¿En qué consiste la dieta de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Como habrás notado en la última década, ‘Canelo’ es uno de los deportistas de alto rendimiento más destacados de todo el mundo, por lo que su alimentación es uno de los aspectos de su preparación que cuida de manera más minuciosa, en donde el mexicano ha explicado que adapta su dieta dependiendo su enfoque.

Por ejemplo, en diversas ocasiones, el mexicano ha explicado que cuando se encuentra en días de sparring, que son días de alta exigencia, este opta proteínas variadas como carne, pollo o chuletas de cerdo; carbohidratos complejos como arroz y demás alimentos fermentados como yogur griego.

También ha señalado que en días de entrenamiento moderado, este lleva una dieta más ligera, la cuál principalmente se conforma por proteínas limpias y grasas buenas como claras de huevo y aguacate.

¿Cuándo es la pelea de Canelo y dónde verla?

Recuerda que la tan esperada pelea de ‘Canelo’ será este 31 de octubre, misma que podrás seguir de manera completamente gratuita desde Azteca 7 y no solo eso, pues también podrás seguirla en nuestro sitio web oficial en caso de que no cuentes con un televisor o si no estás en casa.

La cita es el próximo sábado en punto de las 11:00 am ya que la cartelera de México vs. El Mundo llegará hasta donde estés directamente desde Arabia Saudita, en donde podríamos tener un nuevo campeón de peso supermediano del CMB.