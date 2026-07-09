Bad Bunny PIERDE demanda MILLONARIA, exnovia del cantante demanda 40 millones de dólares de compensación por esta famosa frase

Bad Bunny, el ganador de 6 premios Grammy y quién recientemente protagonizó el medio tiempo del Super Bowl 2025, se encuentra con todos los reflectores puestos en él luego de que El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenara que continuara la demanda en su contra, puesta por su exnovia Carliz de la Cruz Hernández, quien lo ha señalado de violaciones a sus derechos de imagen, morales de autor y daños y perjuicios, esto luego de que el intérprete de “No me quiero casar” utilizara la voz de su expareja en dos de sus temas más conocidos.

¿Cuáles son las canciones por las que Bad Bunny está siendo demandado por su exnovia?

De acuerdo con el expediente judicial, Bad Bunny utilizó la frase “Bad Bunny baby”, grabada con la voz de Carliz de la Cruz Hernández, en dos de sus canciones más famosas: "Pa' ti", la cual realizó en colaboración con Bryant Myers y "Dos mil 16", tema que lanzó en 2022, el cual estuvo dentro de su álbum “Un verano sin ti”. De acuerdo con las declaraciones de la expareja de el conejo malo, la grabación de esta frase no solo ha quedado en este par de canciones, sino que también ha sido utilizada en conciertos del artista realizados en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

De acuerdo con la información legal que existe, antes de que saliera a la luz el álbum “Un verano son ti”, los representantes del artista le ofrecieron 2 mil dólares a Carliz por los derechos de su voz, sin embargo no pudieron llegar a un acuerdo por lo que el álbum se publicó de igual forma, es por esta razón que la expareja de Benito actualmente exige una indemnización de 40 millones de dólares. Hasta el momento el caso continúa y aún no existe una resolución o dictamen final, por su parte el artista demandado, Bad Bunny, no se ha pronunciado de forma directa sobre la situación ni ha emitido algún comunicado.

¿Quién es Carliz de la Cruz Hernández?

Carliz de la Cruz Hernández forma parte de las mujeres que han mantenido una relación sentimental con uno de los artistas del género urbano más importantes a nivel mundial, Bad Bunny. Ambos mantuvieron una relación por seis años y de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, se habrían conocido en un supermercado.

A diferencia de el conejo malo, Carliz no forma parte del ámbito musical sino que es abogada, pues decidió estudiar una Licenciatura en Derecho. Actualmente comparte contenido en redes sociales pues hasta el momento cuenta con más de 140 mil seguidores en su cuenta de instagram. Hoy en día se desconoce la razón del rompimiento de su relación con el intérprete de éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Yonaguni”, “Me Porto Bonito”, entre otros.