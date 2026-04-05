Hijos de Britney Spears retoman el apellido de su madre tras mejorar su relación: “Gracias por todo el apoyo”

¡Buenas noticias para Britney Spears! Sean Preston y Jayden James retomaron el apellido de su madre tras mejorar su relación con ella. El primero en modificar su nombre en redes sociales fue el mayor de los hijos, quien ahora aparece en Instagram como “Sean P Spears”, mientras que Jayden hizo lo propio poco tiempo después; dejando de lado el apellido “Federline”, correspondiente a su padre, Kevin. Cabe mencionar que este cambio sólo fue en temas de la esfera pública, ya que a nivel legal no se ha presentado ninguna solicitud.

¿Quiénes son los hijos de Britney Spears?

Britney Spears tiene dos hijos, fruto de su antigua relación con Kevin Federline, con quien mantuvo un matrimonio de tres años, de 2004 a 2006. El mayor es Sean Preston Federline, quien llegó a sus vidas en 2005; mientras que el menor es Jayden James Federline, nacido en 2006. Ambos tienen 20 y 19 años, respectivamente.

¿Por qué Britney Spears se distanció de sus hijos?

Tras su divorcio de Federline, el exbailarín obtuvo la custodia de sus hijos, por lo que estos vivieron la mayor parte de su vida con él. Todo este proceso coincidió con la tutela de Britney, la cual duró casi 13 años, del 1 de febrero de 2008 al 12 de noviembre de 2021. Si bien la Princesa del Pop recuperó su libertad, Federline y sus hijos se mudaron a Hawái en 2023, lo que hizo que el distanciamiento entre estos y su madre fuera aún mayor.

Así es la relación actual entre Britney Spears y sus hijos

Afortunadamente, el panorama cambió. En 2024, Britney logró reconectar con el menor de sus hijos, Jayden, y poco a poco hizo lo mismo con Sean. Actualmente, los tres mantienen una buena relación. De hecho, diversos reportes aseguran que Jayden estaría interesado en hacer su debut en el mundo de la música y qué mejor consejera que su propia madre, la mismísima Princesa del Pop. Mientras ese debut llega, todo parece indicar que Britney está disfrutando de la compañía de sus hijos como nunca, pues su cuenta oficial de Instagram está repleta de postales junto a ellos. En una de ellas, se aprecia cómo les da las “gracias por todo el apoyo”.