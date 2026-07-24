Luto en el hardcore y punk: Confirman la muerte del Lou Koller, el vocalista de la banda Sick of It All; esto es lo que se sabe

La tarde de este viernes se dio a conocer una de las noticias más tristes dentro de la escena del hardcore y punk, pues se confirmó que el mítico vocalista de la banda Sick of It All, Lou Koller falleció a la edad de 59 años, dejando un gran vacío dentro del mundo de la música.

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La noticia se dio a conocer a través de la banda, donde compartieron su gran tristeza con los miles de seguidores que lograron reunir por todo el mundo a través de los años, siendo una de las más representativas de todo el hardcore y a decir verdad, influyentes con un sonido y estilo únicos.

¿Quién fue Lou Koller?

Lou fue un cantante estadounidense que ayudó a cimentar la escena del punk y del hardcore quien ganó fama internacional gracias a su trabajo con la banda Sick of It All la cuál formó en el año de 1986 junto a su hermano Pete Koller.

A través de los años, Sick of It All y Lou Koller le dieron dirección y sentido a un movimiento que conectó con millones personas por todo el mundo, siendo el soundtrack de generaciones enteras por cuatro décadas donde destacan su sonido único, sus letras de lucha social y unión.

Con 10 discos de estudio Sick of It All logró hacerse de un lugar dentro del mundo de la música y por 40 años se mantuvieron fieles a su estilo, lo que les valió para ganarse el respeto de toda una comunidad.

¿De qué murió Lou Koller?

A mediados de 2024 Lou compartió de manera pública que había sido diagnosticado con cáncer de esófago, por lo que la banda suspendió todos sus compromisos en vivo; aunque el músico había compartido que tuvo una remisión temporal, a finales del 2025 comunicó que la enfermedad regresó de manera agresiva.

Tras dos años de batalla ininterrumpida, finalmente el cáncer terminó venciendo a Lou, dejando un gran legado con su obra musical que le dio la vuelta al mundo.