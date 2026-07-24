Ben Affleck de luto: Muere su madre tras luchar contra terrible enfermedad

La familia Affleck está de luto. Muere Chris Anne Affleck, madre de los actores de Hollywood, Casey y Ben Affleck. Si bien su deceso sucedió el pasado mes de junio, no fue hasta ahora que se dio a conocer la triste noticia, a través de un obituario en internet. Chris perdió la vida a los 83 años tras una lucha contra el cáncer, según se informa en el mismo.

También te puede interesar: Bruce Willis reaparece en público, durante su fuerte batalla contra la demencia

¿De qué murió Chris Affleck, madre de Casey y Ben Affleck?

Chris Anne Affleck falleció el pasado 2 de junio, luego de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, mismo que le fue diagnosticado en diciembre de 2025, con una esperanza de vida de seis meses. Tras el diagnóstico, su mayor deseo era ver a su nieto graduarse de la secundaria. Y lo logró. La ceremonia de graduación se celebró el 31 de mayo de 2026. Chris falleció dos días después, mientras dormía. Tenía 83 años.

Chris y Ben Affleck en Los Angeles, California | Crédito: Getty Images

¿Quién era Chris Affleck?

Oriunda de la Ciudad de Nueva York, Chris Anne Affleck dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y la defensa de los derechos civiles. La mujer se graduó de la Universidad de Harvard y, posteriormente, se convirtió en maestra. Chris enseñó en diversas escuelas públicas durante 35 años; además de participar en varias marchas contra la guerra de Vietnam.

Chris unió lazos matrimoniales con Timothy Affleck, con quien tuvo dos hijos: Ben (1972) y Casey (1975). Tras el nacimiento de su segundo hijo, la pareja optó por emprender una nueva vida en Massachusetts. No obstante, el matrimonio se separó cuando el reconocido actor de "Batman" tenía 12 años.

El papel de Chris en la carrera de Casey y Ben Affleck

Como suele suceder con muchas madres en la industria, Chris fue una pieza clave para despegar las carreras de sus hijos, Casey y Ben Affleck, pues ésta los presentó a una antigua compañera de Harvard, quien se desempeñaba como directora de casting; por lo que les ofreció su ayuda en diversas audiciones para comerciales y películas de televisión.