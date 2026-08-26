Luto en la música latina; confirman muerte de uno de los artistas sudamericanos MÁS influyentes, había ganado el Premio a la Excelencia Musical

Este miércoles 26 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de uno de los artistas más importantes de la música de Latinoamérica, pues trascendió que el cantante, compositor y percusionista Rubén Rada partió a la edad de 83 años, dejando un gran legado cultural en nuestro idioma.

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Nacido en Montevideo, Rubén logró volverse una de las figuras más destacadas de la música popular gracias a la mezcla de corrientes como ritmos afrouruguayos, rock, jazz, funk y el pop, trabajando una discografía bastante sólida, además de influir de gran manera en la música uruguaya y latina.

¿Quién fue Rubén Rada?

Considerado como uno de los artistas más influyentes de Sudamérica, su trayectoria comenzó cuando apenas tenía 10 años cantando en carnavales donde poco a poco formó parte de la agrupación Morenada y la orquesta de Pedro Ferreira.

Siendo un adolescente adoptó el alter ego de Richie Silver con la banda Los Hot Blowers y pocos años después formó parte de bandas como El Kinto (junto a Eduardo Mateo), Tótem y OPA radicando ya los Estados Unidos, donde compartió escenario con gigantes del jazz y la música latina.

Durante su carrera activa, Rubén publicó más de 30 álbumes de estudio, dejando grandes canciones como “Las Manzanas”, “Muriendo de Plena” o “Malísimo”, consideradas como himnos, siendo uno de los grandes compositores de Latinoamérica, por lo que en 2011 obtuvo el Premio a la Excelencia Musical por parte de los Grammys Latinos.

¿De qué murió Rubén Rada?

La noticia del fallecimiento del músico fue confirmada por su misma familia, siendo que los últimos detalles que se tuvieron sobre Rada fue que estuvo cerca de un mes internado debido a complicaciones por una neumonía. De momento no se sabe si la familia le despedirá con los miles de seguidores con los que conectó a través de su obra