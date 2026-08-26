La “regla de tres” vuelve a sacudir Hollywood: tres celebridades mueren con 10 días de diferencia

Durante este mes de agosto la muerte volvió a sacudir al mundo del entretenimiento dejando a miles de fans en shock tras revelarse que tres nombres conocidos internacionalmente habían partido de este plano terrenal: Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry.

Te puede interesar: Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de Eso, a los 80 años

Con algunos días de diferencia el fallecimiento de estas celebridades hizo resurgir la teoría de la popular idea de “la regla de tres” la cual sostiene que las celebridades suelen morir en grupos de tres. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta supuesta regla, la coincidencia resulta llamativa ya que la actriz Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, Dolly Parton falleció el 25 de agosto y la muerte de Tim Curry fue confirmada este 26 de agosto.

¿Quiénes son los tres artistas que murieron en los últimos días?

Hayden Panettiere

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades informaron que fue localizada en paro cardiaco y que su causa oficial de muerte continúa bajo investigación.

Panettiere alcanzó gran popularidad gracias a su papel de Claire Bennet en la serie “Heroes”, además de participar en “Nashville” y en la franquicia cinematográfica “Scream”, así como su participación en la serie Malcolm el de en medio.

Dolly Parton

La muerte de Dolly Parton, se reportó este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. Su familia confirmó el fallecimiento y posteriormente representantes de la cantante informaron a PEOPLE que murió después de una breve batalla contra el cáncer. Además de ser una estrella en la música, Parton construyó una extensa carrera como actriz, compositora, productora y filántropa.

Tim Curry

La tercera muerte que completa esta inesperada coincidencia es la de Tim Curry. El actor británico falleció a los 80 años en Los Ángeles. Su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz, confirmó su muerte hoy 26 de agosto, señalando que Curry había fallecido pacíficamente en su hogar el martes 25 de agosto.

Curry quedó inmortalizado en la cultura popular gracias a su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show”, papel que convirtió al actor en un auténtico ícono del cine de culto.