FILTRAN imágenes del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

It’s a love story, baby just say yes! Tras meses de rumores, la boda del año finalmente se llevó a cabo. Taylor Swift y Travis Kelce se dieron el “sí, acepto” en el altar con una lujosa fiesta celebrada en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos este viernes, 3 de julio. Si bien la celebración se llevó a cabo con bastante hermetismo, el internet hizo de las suyas y las primeras imágenes al interior del evento ya han sido filtradas.

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Así fue la lujosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden

Las imágenes del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fueron publicadas de manera exclusiva por el Daily Mail. A través de estas, se muestra un impresionante pasillo, repleto de cuadros con fotografías de los mejores momentos de Swift y Kelce a lo largo de su relación, junto a un monograma con las iniciales T&T, en alusión a los recién casados.

Las fotografías también muestran la parte de la arena en la que intercambiaron votos, misma que fue transformada en un jardín de ensueño, con árboles artificiales, flores y cortinas de color esmeralda. En cuanto a la decoración al interior del “salón de festejos”, esta contó con sillones naranjas, mesas de cóctel y sillas en tonos verdes, así como varios juegos de arcade.

🚨| Primeras fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en le Madison Square Garden! pic.twitter.com/wS5RMoGpQB — Taylor Swift Perú 🇵🇪 (@TaylorPeru13) July 4, 2026

Las imágenes coinciden con una publicación, ya eliminada, realizada por el CEO de AMC Theatres, Adam Aron, quien compartió que el Madison Square Garden había sido trasformado por completo en "un jardín al aire libre", con “pisos, paredes y techos de color durazno y blanco”.

“Expusieron grandes fotografías de Taylor y Travis en cada etapa de su vida, año tras año, desde que tenían un año hasta finales de la adolescencia”, reveló el CEO. “Había flores naturales y creo que árboles artificiales adornaban quince filas de unas 75 sillas. Dicen que asistieron alrededor de mil personas, pero sorprendentemente, todo se sentía íntimo y pequeño. Todo estaba muy cerca”.

Taylor Swift y Travis Kelce: su historia de amor

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce inició en el verano de 2023, luego de que el deportista hiciera público su intento fallido por darle un friendship bracelet a la cantante, con su número telefónico, en un show de The Eras Tour. La anécdota llegó a oídos de la madre de Taylor, Andrea Finlay, quien instó a su hija a salir con el tight end de los Kansas City Chiefs.

Desde entonces, su amor no ha hecho más que acaparar titulares, siendo una de las parejas más queridas dentro de la industria del entretenimiento y el deporte. T&T se comprometieron en agosto de 2025, con una emotiva pedida de mano en el hogar del deportista. Hoy, a casi un año de la gran pregunta, Taylor Swit y Travis Kelce son marido y mujer.