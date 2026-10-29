“Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días”: Hugh Jackman y más figuras de Hollywood se despiden del actor Sir Patrick Stewart
Con más de 25 años de compartir pantalla, Hugh Jackman compartió una emotiva publicación donde se despidió del actor Patrick Stewart.
Este jueves 29 de octubre se dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, uno de los actores más queridos de las últimas décadas quien vimos salvar al mundo en más de una ocasión dentro de historias ligadas al cine de cómics y ciencia ficción, donde uno de sus principales papeles fue el del Profesor Charles Xavier de los X-Men.
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Hablando de esta cinta en donde interpretó el papel de Charles Xavier, Patrick Stewart logró hacer una gran relación con el también actor Hugh Jackman, quien ha dado vida a Logan / Wolverine en esta saga donde los mutantes luchan por salvar su especie y la vida en la Tierra, por lo que tras más de 25 años de compartir sets de filmación fueron bastante cercanos.
Actores de Hollywood se despiden del actor Patrick Stewart
Sin duda, uno de los actores con los que compartió más proyectos fue con Hugh Jackman, quien en sus redes lo despidió con un par de fotografías con una emotivas palabras:
“Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Y, en mi libro, un gran amigo y hombre. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días”.
Por otro lado, William Shatner, con quien compartió pantalla en Star Trek (Viaje a las Estrellas) posteó lo siguiente en redes:
"Sir Patrick Stewart era un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de la Enterprise, aportó inteligencia, gracia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hizo. El capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, y así también lo hacía el hombre que lo interpretó".
What a heartbreaking week it has been. Sir Patrick Stewart was a friend, a colleague, and a magnificent actor. From the stage to the bridge of the Enterprise, he brought intelligence, grace, and a deep sense of humanity to everything he did. Captain Picard stood for the best of us, and so did the man who played him. I was filled with affection and admiration for him and his work. My heart goes out to Sunny and his family. He will be deeply missed.— William Shatner (@WilliamShatner) October 29, 2026
El guionista, animador, guionista, productor y director Seth MacFarlane, con quien colaboró en American Dad!, Ted 1 y 2, Blunt Talk y Family Guy también mostró su aprecio por Patrick y su guía en los proyectos.
Era ese actor raro que podía tomar cualquier fragmento de diálogo y elevarlo, haciendo que un buen guionista sonara genial, y un gran guionista sonara magistral. También era tan humilde como pocos. Recuerdo intercambiar correos electrónicos con él hace varios años, cuando estaba comenzando el día 1 de una nueva película. Me comentó que siempre entraba a un nuevo set sintiéndose como el mayor novato allí.
Patrick was one of those icons who we somehow all took for granted would always be with us. I grew up as a fan, and was later gifted the privilege of becoming a colleague and friend, working with him for many years on “American Dad!”, “Family Guy”, and “Ted”. He was that rare actor who could take any bit of dialogue and elevate it, making a good writer sound great, and a great writer sound masterful. He was also as humble as they come. I remember exchanging emails with him a number of years ago when he was beginning day 1 of a new film. He commented to me that he always walked onto a new set feeling like the biggest novice there. My stunned reaction was the same as anyone’s would be. I said, “Patrick, if you feel that way, the rest of us are screwed.” We have lost a legendary actor today, and for many of us, a good friend. He will be deeply missed by the entire planet.— Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) October 29, 2026